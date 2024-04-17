Технології комп’ютерного зору: інновації для розвитку вашого бізнесу 

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Українська IT-компанія Metinvest Digital розробляє та впроваджує на підприємствах технології комп’ютерного зору за допомогою власної багатофункціональної платформи інтелектуального відеоспостереження SPAIS

Технології майбутнього

Комп’ютерний зір є складовою штучного інтелекту та містить спеціалізовані програмні рішення, які через камери або інші візуальні датчики можуть розпізнавати об’єкти, визначати їх характеристики та осмислювати показані ситуації, як це роблять люди.

Він розпізнає значення контенту на рівні пікселів, аналізує його та інтерпретує результати за допомогою спеціально розроблених програмних алгоритмів. Тому можна сказати, що ця технологія намагається відтворити деякі частини людської системи зору.

Технології комп’ютерного зору вже широко використовуються у різних галузях, включаючи виробництво, логістику та охорону праці. Вони дозволяють автоматизувати процеси, контролювати якість продукції та слідкувати за безпекою. Давайте детальніше розглянемо переваги технології комп’ютерного зору.

Контроль якості. Технології комп'ютерного зору дозволяють автоматизувати процес контролю якості шляхом виявлення дефектів продукції з високою точністю та швидкістю. Вони можуть розпізнавати навіть найдрібніші дефекти, що дозволяє виробнику оперативно вживати заходів для їх усунення та підвищувати якість продукції.

Оптимізація виробничих процесів. Комп’ютерний зір може аналізувати дані про використання простору, рух обладнання та спостерігати за робочим процесом. Це дозволяє ефективніше розподіляти ресурси та покращувати умови праці.

Безпека праці. За допомогою технологій комп'ютерного зору можна виявляти небезпечні ситуації та автоматично сповіщати про них. Наприклад, він може виявляти навантажувачі у небезпечних зонах, випадки падіння або навіть детектувати агресивну поведінку персоналу.

Управління запасами та логістика. Технології комп'ютерного зору допомагають визначати кількість товарів на складі, відстежувати рух транспортних засобів, виявляти порожні палети тощо.

Платформа інтелектуального відеоспостереження SPAIS: надійність, гнучкість та безпека

R&D центр Metinvest Digital розробив багатофункціональну платформу інтелектуального відеоспостереження SPAIS, за допомогою якої можна відстежувати та детектувати події, предмети та послідовності. Перевагами платформи є:

Хмарна інфраструктура. Інфраструктурна частина реалізована на базі сервісів Microsoft Azure, що забезпечує цілодобовий моніторинг роботи всіх компонентів системи, швидкий та зрозумілий процес розгортання та використання обчислювальних ресурсів без інсталяції на місці.

Інтеграція з третіми системами. Платформа передбачає взаємодію з різноманітними системами централізованого відеоспостереження, месенджерами (MS Teams, Telegram), поштою (Outlook).

Швидке масштабування нових камер. За рахунок гнучкої хмарної інфраструктури масштабування відбувається за допомогою автоматизованого CI/CD конвеєра, а додавання камер – через інтерфейс користувача.

Аналітика. Дашборди, real-time аналітика, 4push повідомлення дозволяють бізнесу як миттєво реагувати на ситуації, так і аналізувати дані за минулі періоди.

Регулювання доступів. Система використовує різноманітні методи захисту, включаючи двофакторну аутентифікацію та інтеграцію з системами управління доступом. Це забезпечує контроль за тим, хто має доступ до системи та її функцій.

Перевірка ПЗ на вразливість. Платформа використовує сучасні методи перевірки на вразливість коду або використаних бібліотек.

Як технології комп’ютерного зору можуть працювати для вашого бізнесу

Команда R&D центру Metinvest Digital має значний досвід та експертизу з розробки та впровадження рішень на основі технологій комп’ютерного зору та може впровадити їх на вашому підприємстві:

Провести аналіз та виявити процеси, які можуть бути покращені за рахунок технологій комп’ютерного зору;

Провести тестування технології, створивши прототип / МVP продукту;

Розробити дорожню карту впровадження технологій комп’ютерного зору на вашому підприємстві;

Забезпечити розробку та інтеграцію рішень з іншими інформаційними системами;

Надати технічну підтримку впроваджених рішень.

Перелік процесів, які можна відстежувати за допомогою технології комп’ютерного зору на вашому підприємстві (на прикладі виробничих складів):

Технології комп'ютерного зору вже стають невід'ємною частиною сучасного виробництва, допомагають підвищити ефективність, зменшити витрати та покращити умови праці. Їх впровадження є ключовим чинником успіху для багатьох підприємств у сучасному конкурентному середовищі.

Для детальнішого ознайомлення та розуміння суті платформи SPAIS, а також додаткових інноваційних розробок R&D-центру Metinvest Digital, перейдіть за посиланням на статтю, яка містить короткий огляд їхніх останніх напрацювань.

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