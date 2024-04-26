Мапа провайдерів, які забезпечують інтернетом до 72 годин у блекаут масштабовано на всю Україну

26 апреля 2024 г., 10:25

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Мінцифри повідомило про масштабування мапи ЛУН: провайдери з усієї України, які працюють у блекаути, можуть додатися на карту.



Мапа показує, чи може провайдер у конкретному будинку дати доступ до інтернету від 4 до 72 годин під час відключень. Її Мінцифри запустили разом із ЛУН Місто наприкінці минулого року. Спочатку карта була доступна для провайдерів Києва, Київської, Львівської та Одеської областей, а зараз — для всієї України.



Якщо ви провайдер, який забезпечує інтернет на понад 4 години в умовах знеструмлень, і хочете, щоб вас додали на мапу ЛУН, необхідно написати на [email protected] з темою листа «Стійка Україна».



Важлива перевага цієї карти - на ній надаються оцінки користувачів про те, чи працює інтернет під час знеструмлень протягом того проміжку часу, який зазначив провайдер.



«Українці, обовʼязково подбайте про стабільний та стійкий інтернет вдома. Перевірте на мапі ЛУН чи спитайте в провайдера, чи може він забезпечити вас інтернетом при знеструмленнях. Одна з найефективніших та найбільш стійких оптоволоконних технологій — xPON. Вона найдовше може вас забезпечити стійким інтернет-доступом», зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

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