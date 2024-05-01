Квартальний виторг AMD від рішень для ЦОД та чипів AMD Ryzen зріс на 80%

1 мая 2024 г., 15:31

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Компанія AMD оголосила про виручку за перший квартал 2024 року в розмірі 5,5 млрд дол.

При цьому валова маржа склала 47%, операційний прибуток - 36 млн дол., чистий прибуток 123 млн дол. і розбавлений прибуток на акцію $0,07.

"Ми досягли високих результатів у першому кварталі, причому напрямки рішень для ЦОД та клієнтських систем зросли більш ніж на 80% у річному обчисленні завдяки швидкому зростанню поставок прискорювачів штучного інтелекту MI300 і впровадженню наших процесорів Ryzen і EPYC, - сказала голова і генеральний директор AMD доктор Ліза Су (Dr. Lisa Su). - Це неймовірно захоплюючий час для індустрії, оскільки широке впровадження АІ стимулює попит на значно більші обчислювальні потужності на широкому спектрі ринків. Ми працюємо дуже добре, нарощуючи наш бізнес у сфері центрів обробки даних і впроваджуючи можливості штучного інтелекту в нашому портфоліо продуктів".

"AMD почала рік з сильними показниками, досягнувши рекордного квартального доходу в сегменті центрів обробки даних, - сказав віце-президент, фінансовий директор і казначей AMD Жан Ху (Jean Hu). - Крім того, ми домоглися значного збільшення валового прибутку. У майбутньому ми маємо всі можливості для подальшого зростання доходів і поліпшення маржі, одночасно інвестуючи у великі можливості штучного інтелекту, що відкриваються перед нами".

Рекордний дохід сегмента центрів обробки даних у розмірі 2,3 млрд доларів США збільшився на 80% у порівнянні з минулим роком завдяки зростанню продажів графічних процесорів AMD Instinct і процесорів AMD EPYC 4-го покоління. Дохід збільшився на 2% завдяки першому повному кварталу продажів графічних процесорів AMD Instinct, що було частково компенсовано сезонним зниженням продажів серверних процесорів.

Дохід клієнтського сегмента склав 1,4 млрд доларів, що на 85% більше, ніж у минулому році, в основному завдяки продажам процесорів AMD Ryzen 8000 серії.

Виторг ігрового сегмента склав 922 млн дол., що на 48% менше, ніж рік тому, і на 33% менше, ніж у попередньому кварталі, через зменшення доходів від рішень на замовлення і зниження продажів графічних процесорів AMD Radeon.

Дохід сегмента вбудовуваних рішень склав 846 млн дол., що на 46% менше, ніж рік тому, і на 20% менше, ніж у попередньому кварталі, оскільки клієнти продовжували контролювати рівень своїх запасів.

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