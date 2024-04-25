IBM придбала HashiCorp за 6,4 млрд дол.

25 апреля 2024 г., 11:35

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IBM офіційно повідомила про те, що придбає виробника хмарного програмного забезпечення HashiCorp.



Компанія в рамках угоди має намір заплатити 35 доларів за акцію HashiCorp, повна вартість становить 6,4 мільярда доларів.



Нагадаємо, що у вівторок газета The Wall Street Journal повідомила, що IBM наближається до придбання HashiCorp, що спричинило зростання акцій останньої.



Очікується, що закриття угоди відбудеться до кінця 2024 року. Дейв МакДжаннет (Dave McJannet), генеральний директор HashiCorp, буде підпорядковуватися Робу Томасу (Rob Thomas), старшому віце-президенту IBM, відповідальному за напрямок програмного забезпечення. Це якщо угода буде фіналізована.



Аналітики зазначають що HashiCorp має доповнити Red Hat, яка сприяла зростанню доходів IBM після придбання за 34 мільярди доларів у 2019 році.



Набір продуктів HashiCorp надає підприємствам широкі можливості управління життєвим циклом інфраструктури та управління життєвим циклом безпеки, що дозволяє організаціям автоматизувати свої гібридні та мультихмарні середовища.



HashiCorp стала піонером у створенні програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом, на яке розробники покладаються для управління хмарною інфраструктурою.



Можливості HashiCorp дозволяють підприємствам використовувати автоматизацію для управління життєвим циклом інфраструктури та безпеки, забезпечуючи систему обліку критично важливих робочих процесів, необхідних для гібридних і мультихмарних середовищ. Terraform від HashiCorp є галузевим стандартом для забезпечення інфраструктури в цих середовищах.



Серед клієнтів HashiCorp налічується понад 4400 клієнтів, серед яких Bloomberg, Comcast, Deutsche Bank, GitHub, J.P Morgan Chase, Starbucks та Vodafone. Пропозиції HashiCorp мають широке розповсюдження у спільноті розробників і використовуються 85% компаній зі списку Fortune 500. Їхні продукти для спільноти, що стосуються інфраструктури та безпеки, були завантажені понад 500 мільйонів разів.



У 2021 році акції HashiCorp почали торгуватися на біржі Nasdaq. Але зростання доходів сповільнилося, і компанія продовжує звітувати про збитки.

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