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Євген Куліков

Частка iOS зросла до 22% в українських користувачів Viber

15 марта 2024 г., 17:45

Найбільш поширений в нашій країні месенджер Rakuten Viber за допомогою внутрішніх інструментів зібрав узагальнену статистику щодо популярних серед його українських користувачів мобільних платформ, брендів та моделей смартфонів.

Більшість українців традиційно надає перевагу смартфонам на базі Android (78% у лютому 2024 року). Проте частка користувачів iOS зростає вже декілька років поспіль. Наразі їх 22%, минулого року було 19%, а у 2022 – 17%.

П'ятірка найпопулярніших брендів смартфонів в Україні залишилася незмінною, порівняно з попередніми роками. Перше місце посідає Samsung, за ним – Redmi та Apple. Замикають рейтинг Xiaomi та Huawei.

Чотири з п’яти місць в рейтингу масових моделей смартфонів закономірно займають бюджетні пристрої Redmi. Загалом українські користувачі Viber наразі віддають перевагу таким моделям: Redmi 9A; iPhone 11; Redmi 9C; Redmi Note 9; Redmi 9.

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Alvas | 15 марта 2024 г., 17:50 | ссылка

Redmi випускає Xiaomi, а у вас вони окремо. Що це означає? Дякую!

  

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