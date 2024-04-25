Популярність безконтактних платежів в Україні стрімко зростає

25 апреля 2024 г., 17:35

0

Tweet

Упродовж 2023 року 62% українців оплачували покупки безконтактно цифровою карткою за допомогою смартфона чи іншого мобільного пристрою з NFC (на 11 вп більше у річному порівнянні), свідчить січневе дослідження MasterIndex. Особливо помітно користування NFC-оплатами зросло серед користувачів карток віком від 36 до 60 років.

Третина українців, що взяли участь в опитуванні, стверджують, що готові відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових упродовж наступних двох років. При цьому приблизно кожен п’ятий (22%) упродовж минулого року мав досвід відкриття платіжної картки в мобільному банківському застосунку.

За результатами дослідження, 91% респондентів використовують свої банківські картки щонайменше кілька разів на тиждень. Серед найпопулярніших категорій, де безготівкова форма оплати домінує завжди або найчастіше – послуги мобільного зв’язку, інтернету та телебачення, які 82% респондентів оплачують переважно карткою, комунальні платежі (77%), ліки (63%), товари особистої гігієни та догляду (61%) і харчові продукти (60%).

Все більше українців при розрахунках у фізичних магазинах віддають перевагу безготівковим оплатам, а не готівці – заявили 68% респондентів (на 9 вп більше, ніж у 2022). При цьому кожен десятий опитаний взагалі уникає торгових точок, де відсутня можливість розрахуватися карткою.

9 із 10 опитаних купували онлайн упродовж минулого року, причому кожен четвертий – щонайменше раз на тиждень.

За даними MasterIndex, набирають популярності дитячі банківські продукти. Так, 34% опитаних українців, які мають дітей віком до 16 років, стверджують, що їхні діти вже мають власні платіжні картки, а ще 40% батьків мають намір оформити таку картку в майбутньому.

Продовжує зростати й категорія грошових переказів: 67% опитаних підтвердили, що роблять перекази від одного до кількох разів на місяць. Найчастіше це перекази близьким та оплата товарів і послуг, а також перекази на благодійність.

69% українців робили внески на благодійні ініціативи упродовж минулого року, причому більшість з них (93%) – у безготівковій формі. Третина опитаних з тих, хто підтримує благодійні ініціативи, стверджує, що стала жертвувати гроші частіше у порівнянні з першим роком повномасштабного вторгнення. 16% українців, які донатили протягом минулого року, робили це щонайменше раз на тиждень, ще 23% – декілька разів на місяць.

Нагадаємо, за даними Національного банку України, на кінець 2023 року кількість безконтактних карток в обігу досягла 12,4 млн., або приблизно кожна четверта.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365