Metinvest Digital оголосив найкращі ІТ-проєкти

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Українська IT-компанія Metinvest Digital оголосила перелік найкращих ІТ-проєктів, які були реалізовані компанією у минулому році. У цій статті ми розглянемо найбільш інноваційні та успішні проєкти, які відзначилися своєю ефективністю та зробили внесок у розвиток сучасних технологій у галузі промисловості.

Про компанію

Metinvest Digital – це українська ІТ-компанія, яка спеціалізується на цифровій трансформації у галузі промисловості, логістики та телекомунікацій та є єдиним ІТ бізнес-партнером Групи Метінвест в Україні, Європі та США. Завдяки команді з понад 800 кваліфікованих фахівців, компанія розробляє проєкти, спрямовані на цифровізацію та ефективність бізнес-процесів, тим самим створюючи значну додану вартість. Дізнатися більше про компанію можна за посиланням – Про Metinvest Digital.

П’ятірка найкращих

Пропонуємо ознайомитись з переліком проєктів Metinvest Digital, які були визнані компанією як найкращі у 2023 році.

Впровадження SAP CRM для METINVEST POLSKA: для Metinvest Digital реалізація SAP CRM становить стратегічний напрямок, що охоплює трансформацію функції продажів у межах всього Холдингу Метінвест. Цей процес продовжився і розширився в поточному році на METINVEST POLSKA, де Metinvest Digital розгорнув SAP CRM, акцентуючи на реорганізації процесів продажу, збільшенні обсягів продажів та оптимізації цінової політики за допомогою інтеграції CRM із SAP ERP.

Технічна конфігурація SAP С4С/CPQ передбачає двосторонню інтеграцію через хмарний інтеграційний шлюз SAP CPI з SAP ERP (MDG, APO, RCM). Однією з відмітних особливостей проєкту стала реалізація 100% обсягу функціональних та нефункціональних завдань внутрішніми силами Metinvest Digital без залучення зовнішніх організацій, що підтверджує здатність українських ІТ-компаній надавати якісні та професійні послуги. Технічну команду SAP CRM було створено з нуля у межах загальної стратегії Metinvest Digital, яка передбачає створення власних центрів компетенції високого рівня з довготривалою перспективою надання сервісу внутрішнім та зовнішнім клієнтам. На даний момент команда ефективно працює як класична Delivery Team, здатна за допомогою внутрішніх ресурсів реалізовувати повний цикл впровадження складних проєктів або розробок у сфері SAP C4C/CPQ/CPI, забезпечувати реконфігурацію систем, кастомізацію, проводити комплексний технічний аналіз, змінювати взаємодію даних між системами згідно з цільовим ландшафтом, забезпечувати безперервну роботу інтеграційних процесів зі сторонніми системами та надавати повний цикл підтримки користувачів на етапах Go-Live/Hyper Care, працюючи як класична SAP 3L Support.

В результаті впровадження було розширено єдиний інформаційний простір Метінвесту на базі єдиної централізованої cистеми CRM, що дозволяє METINVEST POLSKA:

збільшити прозорість збутових процесів;

своєчасно отримувати інформацію для прийняття рішень;

підвищити точність та оперативність даних за рахунок інтеграції в єдиній системі обліку;

підвищити якість та ефективність роботи з клієнтською базою;

мати інструменти, спрямовані на утримання і розвиток пулу активних клієнтів.

Credit Management System: команда компанії розробила власну систему, яка націлена в першу чергу на задоволення потреб європейських активів. Реалізований продукт дозволив замовнику об'єднати дані зовнішніх страхових компаній та систем ERP європейських активів для контролю за виділенням та використанням кредитних лімітів та їхнім погашенням. Також створено функціонал відстеження кредитного рейтингу контрагентів для прийняття оперативних рішень щодо доцільності проведення продажів. Цей крок був мотивований необхідністю заміни старої системи, котра не відповідала поточним вимогам компанії у сфері фінансових операцій та аналітичної діяльності. Вирішення цієї проблеми полягало у створенні власної, високоадаптивної та результативної системи, яка забезпечує надійне управління кредитними лімітами та рейтингами.

Замовники отримали мультимовний продукт, розрахований на багатьох користувачів, який допомагає в прийнятті рішень на підставі даних. Також цей продукт має великий потенціал у зовнішніх продажах і може бути затребуваний як на українському, так і на європейському ринках завдяки своїй модульній архітектурі, що дозволяє гнучко та швидко проводити налаштування та адаптацію до середовища експлуатації.

Data Governance: метою проєкту стало об'єднання всіх бізнес-даних компанії, забезпечуючи їх якість, безпеку, і цілісність через ретельно розроблені правила, політики, і процеси для отримання повної онлайн аналітики про події, які вже відбулися і які прогнозуються у майбутньому. У межах проєкту використовуються сучасні інструменти з аналізу та прогнозування на підставі даних. Дізнайтеся більше про Data Governance, перейшовши за посиланням.

Colloboration ERBU B1 & AS400: цей проєкт дозволив створити В1-технічну експертизу з боку Metinvest Digital у межах ЄРП-системи В1. Команда Metinvest Digital допомогла сконцентруватися та посилити ЄРБУ в операційній і клієнтській ефективності, забезпечивши гнучкість виробництва.

Експертиза AS400 і підтримка МЕС-систем: проєкт зосередився на розвитку експертизи у галузі підтримки систем AS400, включаючи навички програмування на COBOL та роботу з базами даних DB2. Це надало Metinvest Digital унікальні знання, які є рідкісними на ІТ-ринку, створюючи конкурентну перевагу. Експертиза в МЕС-системах дозволяє компанії надавати високоякісний сервіс для підтримки та розвитку виробничих систем, сприяючи ефективності та впроваджуючи інновації на виробництві.

У світі, що стрімко змінюється, кожен з нас має унікальну силу – будувати комфортне та інноваційне майбутнє. У цьому процесі виклики стають каталізатором для змін, створюючи нові можливості. Проєкти, реалізовані Metinvest Digital, від впровадження комплексних CRM-систем до розробки власних систем управління кредитуванням і Data Governance, відображають широкий спектр можливостей для оптимізації виробничих і бізнес-процесів. Вони не тільки сприяють підвищенню ефективності, але й забезпечують компанію необхідними інструментами для адаптації у мінливих ринкових умовах, зміцнюючи її позиції на світовому ринку.

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