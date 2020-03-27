Вследствие пандемии улучшены прогнозы роста рынка Видео по запросу

27 марта 2020 г., 11:05

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Карантин и необходимость в удаленной работе вследствие вспышки коронавируса позитивно повлияют на развитие индустрии, предлагающей услуги Видео по запросу (VoD). Как полагают эксперты из Strategy Analytics, вследствие пандемии, по итогам 2020 г. общемировое количество подписчиков подобного рода сервисов увеличится еще на 5% относительно более ранних прогнозов. В конце нынешнего года будет насчитываться 949 млн подписчиков, что на 47 млн больше относительно предыдущих прогнозов. Платные подписки за период с 2019 по 2025 г. увеличатся на 621 млн и в конце прогнозного периода составят 1,43 млрд.

В настоящее время две трети (65%) платных подписок приходится на США и Китай, одна эти регионы уже вошли в фазу зрелости и к 2025 г. за ними будет уже 55% рынка. Несмотря на сокращение доли, Китай останется крупнейшим мировым рынком — численность подписок в этой стране вырастет с 131 млн в 2019 г., до 438 млн по итогам 2025 г. Следом разместятся США, способные за аналогичный период нарастить базу подписчиков со 125 до 342 млн. Причем, три четверти домохозяйств США будут подписаны на один и более сервисов.

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