Акції Cloudflare злетіли на 14% на тлі буму автономних АІ-агентів

28 січня 2026 г., 15:35

Акції компанії Cloudflare продемонстрували стрімке зростання на 14% на премаркеті у вівторок.



Головним драйвером оптимізму став віральний успіх проєкту Clawdbot (який саме сьогодні розпочав ребрендинг у Moltbot через вимоги Anthropic). Це автономний АІ-агент з відкритим кодом, що базується на моделях Claude і використовує інфраструктуру Cloudflare для забезпечення низької затримки та безпечного з'єднання при роботі безпосередньо на пристроях користувачів.



Проєкт, створений розробником Петером Штайнбергером (Peter Steinberger), за лічені дні зібрав понад 30 000 зірок на GitHub, спровокувавши справжній ажіотаж у Кремнієвій долині. Ситуація навіть спричинила дефіцит Mac mini, які масово розкуповують для запуску цього агента.



Успіх Clawdbot підкріплює впевненість ринку в тому, що «агентний АІ - системи, здатні самостійно виконувати складні завдання, а не просто відповідати на запитання - стає головним трендом 2026 року.



Cloudflare, зі своєю глобально розподіленою мережею, є ідеальним майданчиком для масштабування таких агентів. Аналітик Wolfe Research Джошуа Тілтон (Joshua Tilton) зазначив, що зі зростанням кількості API-викликів та трафіку від автономних систем, Cloudflare зможе максимізувати прибуток завдяки своїй моделі оплати за споживання. Генеральний директор компанії Меттью Прінс (Matthew Prince) підтвердив, що близько 80% лідерів АІ-ринку вже покладаються на їхню інфраструктуру, оскільки «агенти майбутнього неминуче проходитимуть через мережу Cloudflare».



Ситуація навколо Cloudflare та Clawdbot ілюструє фундаментальний зсув у сприйнятті АІ: ми переходимо від «хмарних оракулів» до «локальних виконавців». Clawdbot став сенсацією, бо він може самостійно переглядати сайти, бронювати квитки чи писати код прямо на вашому комп’ютері.



Для Cloudflare це означає зміну ролі: з простого захисника від DDoS-атак компанія перетворюється на «нервову систему» для мільйонів автономних агентів. У 2026 році критично важливою стає не лише потужність моделі, а швидкість її реакції та безпека доступу до локальних даних. Хаос із ребрендингом проєкту та спробами викрадення GitHub-акаунту творця лише підкреслюють високі ставки: автономні агенти отримують доступ до банківських рахунків та системних файлів, тому інфраструктура безпеки від Cloudflare стає безальтернативним стандартом. Якщо 2024-й був роком навчання моделей, то 2026-й стає роком їхнього автономного розгортання «на краях» мережі.

