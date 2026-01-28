 
Фінляндія передала Україні 70 вантажів для відновлення енергетики

28 января 2026 г., 10:25

Перший Віцепрем’єр-міністр – Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч з Міністеркою клімату та довкілля Республіки Фінляндія Сарі Мултала. Очільник Міненерго розповів фінській колезі про поточну ситуацію в енергосистемі України та потреби країни для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури.

За словами міністра енергетики України Дениса Шмигаля, Фінляндія вже доставила в Україну 70 гуманітарних вантажів – силові трансформатори, генератори, мобільні котли, електродвигуни, кабелі, компоненти для відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури. 

«Це критично важливе обладнання допомагає нам в надзвичайно складних умовах. Вдячний партнерам за підтримку. Наш головний запит сьогодні – потужні генератори та мобільні теплові станції. Для Києва, Харкова, Одеси та інших регіонів, які страждають від щоденного російського енергетичного терору», – повідомив Денис Шмигаль. 

