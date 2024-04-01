Витрати на хмарну інфраструктуру продовжують домінувати у корпоративних бюджетах на ІТ

1 апреля 2024 г., 16:35

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За даними IDC, витрати на продукти обчислювальної інфраструктури та інфраструктури зберігання даних для хмарних розгортань, включаючи виділені та спільні ІТ-середовища, зросли на 18,5% в річному обчисленні в четвертому кварталі 2023 року до 31,8 млрд дол.



Витрати на хмарну інфраструктуру продовжують випереджати витрати на нехмарний сегмент, при цьому останні зросли на 16,4% в річному обчисленні до 18,9 млрд дол. У сегменті хмарної інфраструктури поставки одиниць продукції знизилися на 22,8% в цьому кварталі, а середні ціни продажу (ASP) зросли, що в основному пов’язано з більш високими, ніж зазвичай, поставками GPU-серверів для гіперскалерів.



«Витрати на хмарну інфраструктуру продовжують прискорюватися в бік більш надійних конфігурацій, в основному завдяки вибуху інвестицій, пов’язаних зі штучним інтелектом, - сказав Хуан Пабло Семінара (Juan Pablo Seminara), директор з досліджень Worldwide Enterprise Infrastructure Trackers в IDC. - Навіть попри певну обережність з соціально-політичного боку, поліпшення економічних перспектив сприяє дуже позитивному прогнозу витрат на 2024 і 2025 роки, коли витрати на хмарні технології, як очікується, відновляться з двозначними темпами зростання».



Витрати на спільну хмарну інфраструктуру в цьому кварталі досягли 22,8 млрд дол., збільшившись на 27% порівняно з минулим роком. Категорія спільної хмарної інфраструктури продовжує охоплювати найбільшу частку витрат у порівнянні з виділеними розгортаннями та нехмарними витратами. У IV кв. на хмарну інфраструктуру загального користування припадало 44,9% від загальних витрат на інфраструктуру. Сегмент виділеної хмарної інфраструктури продемонстрував помірне зростання на 1,4% в річному обчисленні за квартал до 9 млрд дол.



На 2024 рік IDC прогнозує зростання витрат на хмарну інфраструктуру на 19,3% порівняно з минулим роком до 129,9 млрд дол. Очікується, що витрати на нехмарну інфраструктуру знизяться на 1,4% до 57,6 млрд дол. А витрати на спільну хмарну інфраструктуру зростуть на 21,6% у річному обчисленні до 95,3 млрд дол. за весь рік. При цьому бюджети на виділену хмарну інфраструктуру, як очікується, матимуть стійке зростання на 13,3% у 2024 році до 34,6 млрд дол. за весь рік. Стриманий прогноз зростання нехмарної інфраструктури, який, за прогнозами, знизиться на 1,4% в річному обчисленні в цьому році, відображає очікування того, що ринок все ще стикається з деякими проблемами. Витрати на хмарні технології залишатимуться дуже позитивними завдяки новим та існуючим критично важливим робочим навантаженням, які часто вимагають систем вищого класу, орієнтованих на продуктивність.



До категорії постачальників послуг IDC відносить постачальників хмарних послуг, постачальників цифрових послуг, постачальників послуг зв’язку, гіперскейлерів та постачальників керованих послуг. У IV кв. 2023 року постачальники послуг як група витратили 30 млрд дол. на інфраструктуру обчислень і зберігання даних, що на 19,6% більше, ніж у попередньому році. Ці витрати склали 59,2% від загального обсягу ринку. Провайдери, які не надають послуг (наприклад, підприємства, уряд тощо), також збільшили свої витрати до 20,7 млрд дол., що на 15,2% більше, ніж у попередньому році. IDC очікує, що у 2024 р/ витрати постачальників послуг на обчислення та зберігання даних досягнуть 124,3 млрд дол., що на 21,8% більше, ніж у попередньому році.



Якщо подивитися на географічне розподілення - основі витрати на хмарну інфраструктуру в IV кв. показали змішані результати. Китай, Близький Схід і Канада продемонстрували негативне зростання на чолі з Китаєм зі зниженням на 31,1%, в основному через економіку, яка все ще перебуває під тиском. На Близькому Сході та в Африці витрати скоротилися на 12,2% через складне порівняння з попереднім роком, що стало наслідком реалізації великих проєктів торік. Витрати в Канаді знизилися на 4,4% в річному обчисленні. Регіонами, де витрати на хмарні технології зросли, були Азійсько-Тихоокеанський регіон (за винятком Японії та Китаю), США, Центральна та Східна Європа, Японія, Західна Європа та Латинська Америка, де витрати на хмарні технології зросли на 48,2%, 40,6%, 11,3%, 10,5%, 2,7% та 1,5% у річному обчисленні, відповідно. Більша частина цього зростання була пов’язана з великими високопродуктивними обчисленнями та проектами на основі штучного інтелекту.



У довгостроковій перспективі IDC прогнозує, що витрати на хмарну інфраструктуру матимуть середньорічний темп зростання (CAGR) 12,8% протягом прогнозованого періоду 2023-2028 років, досягнувши 199,1 млрд дол. у 2028 році й склавши 73,6% від загальних витрат на обчислювальну інфраструктуру та інфраструктуру зберігання. Витрати на загальну хмарну інфраструктуру становитимуть 71,8% від загальних витрат на хмарну інфраструктуру у 2028 році, зростаючи на 12,8% в середньорічному обчисленні досягнувши 143 млрд дол. Витрати на виділену хмарну інфраструктуру зростуть на 12,9% в середньорічному обчисленні до 56,1 млрд дол. Витрати на нехмарну інфраструктуру також відновляться на 4,1% в середньорічному обчисленні і досягнуть 71,4 млрд дол. у 2028 році. Очікується, що витрати постачальників послуг на обчислювальну інфраструктуру та інфраструктуру зберігання даних зростуть на 13,1% в середньорічному обчисленні і досягнуть 188,5 млрд дол. у 2028 році.

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