Міжнародний форум BIT-2024 відбувся в Івано-Франківську 

1 апреля 2024 г., 16:45

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Наприкінці березня в конференц-залі на «Промприладі» в Івано-Франківську відбувся Міжнародний форум «Навколо ЦОД. Навколо Хмари. Навколо IoT. Навколо IP. Навколо Даних. Навколо Безпеки». Вже традиційно для останніх років форум пройшов у гібридному форматі: офлайн плюс онлайн.

На конференції прозвучали актуальні виступи від провідних компаній ІКТ-ринку України та світу. Відвідувачі форуму отримали змогу про сучасні мультимедійні технології, розслідування кібератак, серверні технології, роботу з даними в компанії, та передові досягнення таких світових вендорів як Prestigio Solutions, Intel, Logitech, ASUS, QNAP, EnSmart Power, ESET.

Учасники BIT-2024 прослухали доповіді від наступних експертів: Дениса Онікієнко, менеджер з розвитку бізнесу Prestigio Solutions в Україні, «АСБІС-Україна»; Дмитра Городецького, керівника підрозділу ASBC компанії iSpace, офіційного партнера Apple в Україні зі статусом Apple Premium Reseller, та Вячеслава Кравченко, B2B Pre-sales Engineer; Нікіти Веселкова, провідного технічного спеціаліста ESET в Україні; Володимира Шило, сертифікованого тренера і консультанта з серверних технологій, АСБІС-Україна; Євгена Глобенко, Presales Engineer UA, АСБІС-Україна; Андрія Шукевича, Global business development director at EnSmart Power; Євгена Глобенко, Presales Engineer UA, АСБІС-Україна; Елліни Шнурко-Табакової, CEO, Attack Index.

Крім інформативних та корисних виступів, учасники також мали змогу відвідати виставку останніх досягнень ІКТ ринку та поспілкуватись з представниками компаній: Logitech, «АСБІС-Україна», EnSmart Power, Prestigio Solutions, ASBC, Apple, ESET.

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