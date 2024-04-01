Сьогодні виповнюється 20 років Gmail

1 апреля 2024 г., 15:35

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Саме 1 квітня 2004 року компанія Google офіційно запустила свій поштовий сервіс Gmail.

Тоді сервіс описували як «безкоштовну службу веб-пошти з функцією пошуку, яка може зберігати до восьми мільярдів біт інформації, що еквівалентно 500 000 сторінок електронної пошти на одного користувача».

Співзасновники компанії Ларрі Пейдж (Larry Page) і Сергій Брін (Sergey Brin) були відомі своїми розіграшами, і два десятиліття тому ідея мати стільки місця для зберігання електронної пошти вважалася майже абсурдною.

Gmail міг зберігати близько 13 500 електронних листів, перш ніж закінчувалося місце, порівняно з 30-60 листами в провідних на той час поштових сервісах Yahoo та Hotmail.

Ідея полягала в тому, що користувачам не доведеться зберігати або видаляти повідомлення, завдяки трьом ключовим функціям: пошук, зберігання і швидкість.

За словами Пейджа, на створення сервісу його надихнула скарга користувачки Google на низьку якість існуючих поштових сервісів. «Вона скаржилася на те, що витрачає весь свій час на відправку повідомлень або на те, щоб їх знайти, - зазначив він, згідно з прес-релізом 2004 року. - А коли вона цього не робить, їй доводиться видаляти листи, як божевільній, щоб вкластися в обов’язковий ліміт у чотири мегабайти».

«У цьому була частина чарівності - створити продукт, у реальність якого люди не повірять. Це змінило уявлення людей про те, які програми можна використовувати у веб-браузері», - сказав колишній інженер Google Пол Бухгайт (Paul Buchheit) в нещодавньому інтерв’ю агентству AP. «Ми намагалися змінити спосіб мислення людей, адже вони так довго працювали в цій моделі дефіциту пам’яті, що видалення стало дією за замовчуванням», - додав він.

Зараз існує близько 1,8 мільярда акаунтів Gmail, кожен з яких має 15 гігабайт безкоштовного простору в комплекті з Google Фото і Google Диском.

«Коли ми запускали сервіс, у нас було лише 300 комп’ютерів, і це були дуже старі комп’ютери, які нікому не були потрібні, - розповів Бухгайт - У нас було достатньо потужностей лише для 10 000 користувачів, що трохи абсурдно». Але цей дефіцит створив навколо Gmail атмосферу ексклюзивності, яка спричинила гарячковий попит на запрошення для реєстрації.

Слід додати, що Gmail пропонувався 5 років у бета-версії, але дуже швидко набирав користувачів.

Довгий час Google пропонувала версію Gmail для малого бізнесу (до 50 користувачів) безкоштовно і це була велика допомога для розвитку багатьох стартапів.

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