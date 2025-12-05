AWS представила Graviton5 - 192 ядерний процесор для хмарних навантажень

5 декабря 2025 г., 9:35

Компанія Amazon Web Services анонсувала п’яте покоління своїх кастомних процесорів - Graviton5.



Як зазначають у компанії, це найбільш досконалий чип компанії, призначений для широкого спектра хмарних навантажень. Graviton5 забезпечує до 25% кращу обчислювальну продуктивність у порівнянні з попереднім поколінням, при цьому зберігаючи помітну енергоефективність. Ці інновації стали можливими завдяки повному контролю AWS над циклом розробки - від дизайну чипа до архітектури сервера.



Graviton5 використовує новітній 3 нм техпроцес та оптимізований дизайн для специфічних випадків використання AWS, а також системні оптимізації, такі як охолодження bare-die (безпосередньо кристала).



Graviton5-базовані екземпляри EC2 M9g мають найвищу щільність ядер серед EC2 - 192 ядра в одному корпусі. Це зменшує відстань, яку повинні долати дані між ядрами, знижуючи затримку міжядерного зв'язку до 33% і збільшуючи пропускну здатність. Чип включає кеш-пам'ять L3, збільшену у 5 разів, де кожне ядро Graviton5 має доступ до у 2,6 раза більшої L3 кеш-пам'яті, ніж у Graviton4, що прискорює час відгуку додатків. Пам'ять також покращено, забезпечуючи вищі швидкості для ефективної обробки великих наборів даних. Крім того, мережева пропускна здатність зросла до 15% (у середньому), а пропускна здатність Amazon Elastic Block Store (EBS) зросла на 20% у середньому для всіх розмірів інстансів. Для найбільших інстансів пропускна здатність мережі збільшується удвічі.





Graviton5 побудований на архітектурі AWS Nitro System. Інстанси використовують карти Nitro шостого покоління, які розвантажують функції віртуалізації, мережі та сховища на виділене обладнання, забезпечуючи нульовий доступ оператора до даних клієнтів. Нововведенням є Nitro Isolation Engine — вдосконалення системи Nitro, яке використовує формальну верифікацію (математичне доведення) для забезпечення математичної впевненості у тому, що навантаження повністю ізольовані одне від одного та від операторів AWS.



Клієнти з різних галузей підтверджують значні поліпшення: Airbnb повідомила, що інстанси EC2 на базі Graviton5 є одними з найшвидших, які вони тестували, демонструючи покращення до 25% у робочих навантаженнях пошуку. Atlassian (для Jira та Confluence) спостерігала підвищення продуктивності на 30% та зниження затримки на 20% порівняно з Graviton4. SAP зафіксувала приголомшливе зростання продуктивності OLTP-запитів на SAP HANA Cloud на 35–60% у порівнянні з попереднім поколінням. Siemens Digital Industries Software та Synopsys (EDA-інструменти для розробки напівпровідників) відзначили зростання швидкості виконання робочих процесів до 30–40%. Інстанси M9g на базі Graviton5, призначені для загальних робочих навантажень, вже доступні у режимі попереднього перегляду. Інстанси C9g (для інтенсивних обчислень) та R9g (для інтенсивної пам'яті) заплановані до випуску у 2026 році.

