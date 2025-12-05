Omdia: ринок хмарної інфраструктури Китаю повернувся до зростання понад 20%

5 декабря 2025 г., 11:45

Згідно з даними дослідницької компанії Omdia, ринок послуг хмарної інфраструктури материкового Китаю досяг 12,4 млрд доларів у другому кварталі 2025 року, що на 21% більше у річному вимірі. Це зростання стало першим поверненням показника вище 20% з початку 2024 року. Основним рушієм зростання залишається штучний інтелект.



З огляду на постійне вдосконалення фундаментальних моделей штучного інтелекту та дозрівання відповідних інструментальних наборів, корпоративний попит зазнає помітного зсуву. Замість базових викликів моделей (простих API-запитів) підприємства тепер орієнтуються на складніші бізнес-сценарії. Ці нові вимоги включають розробку спеціалізованих галузевих моделей, а також раннє впровадження застосунків, побудованих на основі АІ-агентів. Таке прискорення попиту підтримує оптимізм серед хмарних провайдерів, які, слідуючи глобальним тенденціям, активно нарощують капітальні інвестиції в АІ-інфраструктуру.



«Окрім швидкого постійного вдосконалення з боку провайдерів фундаментальних моделей, ми також спостерігаємо зростання попиту від підприємств, які прагнуть навчати власні вузькоспеціалізовані моделі, використовуючи для цього пропрієтарні дані», — зазначила Рейчел Бріндлі (Rachel Brindley), старший директор Omdia.



У другому кварталі 2025 року Alibaba Cloud, Huawei Cloud та Tencent Cloud утримували частки ринку на рівні 34%, 17% та 10% відповідно.



Alibaba Cloud зберегла лідерство з часткою 34%, а річне зростання прискорилося до 26%. Компанія зафіксувала тризначне зростання доходу від АІ-послуг протягом восьми кварталів поспіль. Капітальні витрати Alibaba Cloud у ІІ кв. досягли 38,6 млрд юанів (5,4 млрд дол.), а загалом компанія планує інвестувати 380 млрд юанів (52,9 млрд дол.) протягом наступних трьох років для розширення своєї хмарної та АІ-інфраструктури. Компанія також представила свою флагманську модель Qwen3-Max з понад трильйоном параметрів.



Tencent Cloud збільшила свої капітальні витрати на 149% у річному вимірі до 17,9 млрд юанів (2,5 млрд дол.), що було спричинено, в першу чергу, збільшенням закупівель GPU та серверів. Компанія відкрила чотири компактні моделі Hunyuan з кількістю параметрів від 0,5B до 7B у відкритому доступі.



Huawei Cloud утримала друге місце з 17% часткою та стабільним річним зростанням виручки у 17%. Компанія розширила свою архітектуру CloudMatrix з 384 до 8 192 GPU.



У міру того, як ринок досліджує більш зрілі шляхи комерціалізації АІ, парадигми застосунків швидко зміщуються від простих розмовних інтерфейсів до інтелектуальних агентів, здатних виконувати певні дії. Для підтримки масштабованої, наскрізної доставки агентів, хмарні провайдери прискорюють розбудову АІ-платформ: Alibaba Cloud представила Agent Bay, Huawei Cloud — Versatile, а Tencent Cloud — Agent Development Platform 3.0.



«АІ-агенти стають вагомим продовженням можливостей фундаментальних моделей», — зазначив Ї Чжан (Yi Zhang), старший аналітик Omdia. Хоча впровадження знаходиться на ранній стадії, зростаюча доступність агентських платформ заохочує партнерів до розширення їхніх ролей, від простого споживання моделей до участі в автоматизації робочих процесів та розробці завдань-орієнтованих застосунків.



За даними Omdia, дохід від хмарних послуг, що генерується партнерами, склав 25% ринку в ІІ кв. 2025 року, і ця частка, як очікується, зростатиме.

