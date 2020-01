ViewSonic представила решения в области образовательных технологий

24 января 2020 г., 16:25

Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель в рамках проходящей Британской выставке образования и технологий (BETT), продемонстрировала комплексные решения в области образовательных технологий (EdTech), в число которых входят интерактивные дисплеи ViewBoard и программная платформа myViewBoard. Данные решения, основанные на принципе технологической независимости, способны взаимодействовать с сервисами Google for Education, Microsoft Education и другими экосистемами, что позволяет учебным заведениям легко интегрировать их с уже используемыми образовательными платформами и решениями.



Как отмечается, решение myViewBoard компании ViewSonic, сертифицированное в системе Google for Education, выводит интерактивное обучение на новый уровень: педагоги смогут с легкостью переключаться между этими двумя сервисами благодаря их полной взаимной интеграции. К примеру, все инструменты Google Classroom можно настраивать и применять вместе с возможностями классной доски myViewBoard с полной синхронизацией информационных досок, учебных планов и заданий и с контролем деятельности учащихся в режиме реального времени.



Кроме того, функции облачного взаимодействия позволят педагогам объединять несколько аудиторий, независимо от того, находятся ли они неподалеку друг от друга или на разных концах света. Так возможности для обучения становятся в буквальном смысле безграничными. Благодаря открытой архитектуре и сетевым технологиям платформа myViewBoard идеально подойдет для модели обучения BYOD (Bring Your Own Device – «принеси свое устройство») с использованием различных мобильных устройств, будь то ноутбуки, планшеты или смартфоны.



Virtual Teaching Assistant («виртуальный помощник преподавателя») открывает преимущества цифрового сотрудничества при обучении в режиме реального времени, создавая среду, в которой участники могут взаимодействовать друг с другом и работать с учебно-методическими материалами без физических ограничений.



Компания ViewSonic покажет свою новую учебную платформу с видеоподдержкой myViewBoard Clips, а также функции распознавания рукописного текста и рисунков, создания опросов, передачи изображений и видеофайлов и интеграции инструмента Microsoft Immersive Reader. Все эти инновации нацелены на развитие когнитивных навыков учащихся и помощь им в достижении успехов в учебе. Более того, компания ViewSonic намерена добавить к многообразным функциям платформы myViewBoard возможности искусственного интеллекта. Новый сенсор с алгоритмами ИИ будет помогать педагогам при анализе реакции учащихся (например, при оценке их настроения) для повышения эффективности учебных процессов.



Формат обучения SCALE-UP идеально подходит для оптимизации совместной работы учителей и учащихся. Он основан на принципе, противоположном традиционному: вместо классных лекционных занятий и внеклассных практических заданий ученики изучают основной материал самостоятельно, а на уроках выполняют закрепляющие задания (например, групповые проекты).



Используя интерактивные дисплеи ViewBoard и приложение myViewBoard Huddle, педагоги могут делить классы на группы, чтобы инициировать в них обсуждения или совместную работу. Далее при помощи функции ViewBoard Cast педагог контролирует ход работы, выдавая задания по темам отдельным группам и распространяя справочные материалы в текстовом и графическом форматах. Группы также могут пересылать изображения со своих экранов учителям, чтобы спросить совета, и выводить свои проекты на общую цифровую доску для презентации или обсуждения с классом.

