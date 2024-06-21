21 июня 2024 г., 16:35

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PowerWalker анонсує нові трьох фазні On-Grid Hybrid Solar інвертори потужністю до 10 кВт



За інформацією компанії Diweave, офіційного дистриб'ютора PowerWalker в Україні, цей провідний виробник рішень для безперебійного живлення анонсував нові трьох фазні On-Grid Hybrid Solar інвертори SAN 6k та SAN10k, на 6 та 10 кВт відповідно, з чистим синусоїдальним струмом на виході.



Серія PowerWalker Solar Inverter SAN 3-Phase об'єднує гібридні сонячні інвертори з підтримкою функції мережевого сонячного інвертора, зарядного пристрою та системи керування батареями для генерування відновлюваної енергії, забезпечуючи при цьому безперебійне живлення. За допомогою програми користувачі можуть налаштовувати та визначати пріоритети використання сонячної енергії та електромережі відповідно до індивідуальних потреб. Ця серія, що протестована та сертифікована відповідно до німецьких стандартів VDE, дозволяє продавати постачальнику електроенергії надлишки згенерованої підключеними сонячними панелями енергії в мережу, тобто працювати по «зеленому тарифу».



До таких інверторів одночасно можуть бути приєднані як система сонячних панелей, так й літій-залізо-фосфатні батареї (LiFePO4). Ці інвертори також сумісні й з літій-іонними, й зі свинцево-кислотними батареями.



Таких інверторів можливо встановити в паралель до 9 шт. включно, що дає можливість під’єднувати навантаження до 90 КВт, і до кожного інвертора може бути під’єднано максимальні 5-модульні батареї LiFe 102-37/HV1 по три в паралелі, що дає підсумкову місткість батарейної системи 513 КВт з часом батарейної підтримки для навантаження 5,1 години.



Вся система може керуватися зі смартфона додатком Solar Touch.



PowerWalker також анонсує нову систему LiFe (літій-залізо-фосфатних) батарей, які підходять саме для нових інверторів серії SAN: LiFe Battery System 102-37/HV1. Кожна батарея (модуль) цього типу має потужність 3,8 кВт-год і відповідно SAN 6k підтримує 2 та більше батарей (рекомендовано 3), а SAN 10k від 3 батарей (рекомендовано 4). Максимальна кількість батарейних модулів в послідовному з’єднанні – 5, це дає потужність в 19 кВт-год. Для батарей LiFe 102-37/HV1 необхідно використовувати контрольний пристрій, який входить в комплект постачання при покупці більше одного (2+) модулів. При необхідності є можливість об’єднати системи послідовно з’єднаних батарейних модулів в паралель – 3 системи по максимум 19 кВт, тобто до 57 кВт-год.



Батарейна система LiFe 102-37/HV1 побудована на літієво-залізо-фосфатних батареях (LiFePo4), які дають можливість витримувати від 6000 до 8000 циклів заряджання, що гарантує приблизно 12-15 років «життя» системи. LiFe 102-37/HV1 має ступінь захисту IP65, що дає можливість використовувати ззовні приміщень. Таким чином забезпечується захист від попадання пилу на максимальному рівні 6 (пилонепроникний) та від попадання води на рівні 5 (захист від водяного струменя в будь-якому напрямку).

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