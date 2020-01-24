Ожидается, что мировые продажи электроники превысят 1 трлн. евро

24 января 2020 г., 16:25

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Аналитическая компания GfK опубликовала прогноз по продажам на глобальном рынке бытовой техники и электроники. Эксперты ожидают, что в 2020 г. потребители в мировом масштабе потратят на это около 1,05 трлн. евро, – что в стоимостном выражении на 2,5% больше, чем в 2019 г. Драйверами роста станут телеком-сектор (+3% в денежном выражении), крупная бытовая техника (+2%). Самым быстрорастущим сектором в глобальном масштабе будет малая бытовая техника (+8%). Продажи в секторах ИТ, офисная техника и потребительская электроника (аудио-, фото-, видеотовары) останутся почти без изменений по сравнению с прошлым годом.

В текущем году покупатели техники и электроники, как и годом ранее, больше всего потратят на телеком-товары: в 2019 г. на эти покупки пришлось 43% оборота глобального рынка БТиЭ. По прогнозам GfK, в 2020 г. эта сумма составит 454 млрд. евро. На втором месте – крупная бытовая техника, глобальные продажи в сегменте вырастут до 187 млрд. евро. Сектор потребительской электроники заработает 146 млрд. евро (14% потребительских затрат). Восходящая звезда рынка техники и товаров длительного пользования – сектор малой бытовой техники. В 2020 он вырастет на 8%, а его доля превысит 9% в обороте продаж техники и электроники, а его глобальный оборот может достичь 97 млрд. евро. Более 15% глобальных потребительских затрат на технику и электронику придется на сектор ИТ и офисного оборудования.

В минувшем году 73% продаж в первые девять месяцев 2019 г. сделали смартфоны с экранами шесть и более дюймов. 26% продаж пришлось на смартфоны с камерами 20 и более мегапикселей. Эти примеры подтверждают значимость инновационных функций.

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