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PowerWalker оновила пропозиції у сегменті мікродатацентрів

16 сентября 2024 г., 16:35
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PowerWalker оновила пропозиції у сегменті мікродатацентрів

Компанія Diweave, офіційний дистриб'ютор PowerWalker в Україні, повідомила про оновлення пропозицій мікродатацентрів виробника та початок постачання цих рішень.

Цей компактний центр обробки даних вміщається в одну шафу, але здатний виконувати всі функції повноцінного датацентру.

Мікродатацентр PowerWalker забезпечує:
    • Безперебійну роботу IT-обладнання навіть під час відключення електроенергії.
    • Ефективне охолодження завдяки вбудованій системі кондиціонування.
    • Максимальний рівень безпеки із вбудованими системами контролю та моніторингу.
    • Готову вмонтовану в шафу розводку електричного живлення.
 
Як зазначається, це рішення підходить для офісів, магазинів, виробничих підприємств, всіх видів бізнесу  де сумарна потужність обладнання  і значить потужність ДБЖ не перевищує потреби в 10 кВт. Зазначено, завдяки мікродатацентру не потрібно виокремлювати та оснащувати окреме приміщення для серверної або перейматися складністю монтажу — все необхідне вже інтегроване в компактну шафу.

Мікродатацентр PowerWalker доступний в трьох категоріях:
    • Без кондиціонування в IP20 шафах 24U з габаритами 600х1000 та шафах 42U з габаритами 600х1200. Є можливість установки ДБЖ 3 кВт та додаткових батарей до нього.
    • З вбудованим кондиціонуванням потужністю 3,5 кВт в IP50 шафах 42U з габаритами 600х1200 та 800х1200. З можливістю установки ДБЖ 3 кВт та 6 кВт та додаткових батарей до них.
    • Зі спліт-системою кондиціонування потужністю 4,2 кВт в IP50 шафах 42U з габаритами 600х1200. З можливістю установки ДБЖ 6 кВт та 10 кВт (3 фазного) та додаткових батарей до них.

В мікродатацентри встановлюються хмарні ДБЖ VFI ICR IoT 3kW – 10kW.

Всі шафи мікродатацентрів обладнані підведеним живленням  всередині, різноманітними датчиками контролю диму, протікання, температури, сенсорним дисплеєм для управління, комплектом випаровування вологи або помпою для конденсату в залежності від моделі.
Вбудована система віддаленого моніторингу об’єднує всі датчики та підтримує підключення SNMP високого рівня безпеки. Вебпрограма або мобільний додаток забезпечує гнучкість дистанційного керування та моніторингу з перевіркою кібербезпеки.

Мікродатацентри PowerWalker доступні для замовлення з жовтня 2024 року.

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