Лінійку online-ДБЖ PowerWalker VFI AT поповнено потужними пристроями на 6 та 10 КВА

1 декабря 2023 г., 15:35

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Компанія Diweave, офіційний дистриб'ютор PowerWalker в Україні, анонсувала розширення лінійки джерел безперебійного живлення PowerWalker VFI AT більш потужними моделями. Вони належать до категорії online (безперервної дії) та працюють за технологією з подвійним перетворенням. Всі ДБЖ серії виконані у формфакторах баштового типу (Tower).

Виробник націлює ці рішення для захисту критично важливого устаткування. Всі ДБЖ серії мають коефіцієнт потужності PF=0.9. Попри професійне застосування, серія VFI AT проста в експлуатації та постачається у компактному та економічному корпусі. З 2020 року в ній були доступні три моделі з потужністю 1000, 2000 та 3000 ВА.



Серед особливостей цих моделей слід зазначити наявність вихідних розеток з батарейною підтримкою CEE 7/3 (Type F, або Schuko), що досить рідко зустрічається серед online-ДБЖ.

Так модель з потужністю 1000 ВА оснащена трьома розетками живлення Schuko, тоді як моделі на 2000 ВА та 3000 ВА мають 4 розетки живлення Schuko. При цьому модель 3000 ВА має додатково вихід жорсткого термінального з'єднання.



Нові моделі ДБЖ VFI AT 6000 ВА та VFI AT 10000 ВА мають тип жорсткого термінального з’єднання для вхідного та вихідного струму. Такі досить потужні моделі мають також компактний розмір: 41,2х19,6х70,2 см, та вагу 63 і 75,5 кг відповідно. Тому їм знайдеться місце навіть у компактних приміщеннях.

https://powerwalker.com/product/10122249/

https://powerwalker.com/product/10122248/



Для нових моделей ДБЖ також пропонуються додаткові аксесуари, такі як зовнішні акумуляторні батареї, які суттєво збільшать час батарейної підтримки захищеного обладнання, комунікаційні карти, які розширюють функціональні можливості ДБЖ. Також ДБЖ сумісні з дизель-генераторами. Мають HІD інтерфейс, РК-дисплей та вбудований електронний байпас. Доступний режим ECO та віддалене увімкнення та вимкнення ДБЖ (функція ROO, Remote on/off), а також функція EPO (Emergency Power-off) віддаленого аварійного вимкнення. Нові моделі мають регульований зарядний пристрій 1A / 2A / 4A на випадок підключення до них додаткових зовнішніх батарей.



Зазначено, вся серія ДБЖ VFI AT пропонує хорошу цінову ефективність в поєднанні з високою якістю. ДБЖ цієї серії мають усі необхідні функції для захисту важливих рішень. Відмінна характеристика полягає в їх доступності та конкурентоспроможній ціні. А тепер також і в можливості захисту потужних рішень, які вимагають своєю чергою більш потужного ДБЖ.



ДБЖ PowerWalker VFI 6000-10000 АТ очікуються в Україні на початку 2024 року за орієнтовними роздрібними цінами 76900 та 94900 грн.

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