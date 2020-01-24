Broadcom получит от Apple заказ на 15 млрд долл.

24 января 2020 г., 16:55

Компания Broadcom продаст Apple различных компонент на15 млрд. долл. Об этом говорится в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам.



Как отмечается, эти компоненты будут использоваться в готовящихся к выпуску продуктах Apple в ближайшие три с половиной года. Компании заключили два отдельных соглашения.



В документах не указано, какие именно компоненты Broadcom предоставит производителю iPhone. Как отмечают некоторые наблюдатели, это могут быть чипы для Wi-Fi и Bluetooth, а также чип RF под маркой Avago.



Как стало известно, Broadcom планирует продать подразделение беспроводных чипов, специализирующееся на «радиочастотных» решенияъ, которые поставляет Apple.



По заявлению Broadcom в декабре, бизнес Apple составлял 20% чистой выручки в 2019 году и 25% в годом ранее. Broadcom является одним из ключевых американских поставщиков компонентов для Apple. В 2018 г. аналитики JP Morgan подсчитали, что каждый iPhone содержал запчасти Broadcom на 10 долларов.



На волне этой информации акции Broadcom выросли в цене на 3%.

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