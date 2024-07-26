Нові онлайн ДБЖ PowerWalker VFI забезпечують потужність до 3000 ВА

26 июля 2024 г., 13:35

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Компанія Diweave, офіційний дистриб'ютор PowerWalker в Україні, повідомляє про випуск нових онлайн (безперервної дії) ДБЖ VFI 1000-3000 LICR IoT 2U, яки оснащено літій-залізо-фосфатними акумуляторами та додатковими батарейними модулями (ЕБМ) 1U (до 4 шт.). Нові ДБЖ автоматично розпізнають підключені додаткові ЕБМ, а також мають функцію гарячої заміни.



Модельний ряд цих ДБЖ налічує 4 потужності: 1000 ВА, 1500 ВА, 2000 ВА, 3000 ВА.



Новинку відрізняє універсальний формфактор з можливістю розміщення на підлозі чи у стійки 19” (підставки та кронштейни у комплекті). ДБЖ сумісні з генератором, мають сухі контакти з можливістю програмування, а також є слот для підключення карт управління. Підтримуються інтерфейси RS-232 та USB.



Нова серія ДБЖ має коефіцієнт потужності (PF) 1, оснащена портом Ethernet, що підтримує пряме підключення до хмари або підключення до локальної мережі. Вони також оснащені акумуляторною системою рівня 3 LFP (LiFePO4) з розширеними функціями BMS (система управління батареями):

Рівень 1 – Безпека (стандарти UN 38.3, UL 1973, UL 1642, IEC 62619 і IEC 62133)

Рівень 2 – Функціональність і продуктивність. Керування SOC і SOH для подовження терміну служби батареї та зниження вартості тотального володіння.

Рівень 3 – Синхронізація системи з ДБЖ. Попередня сигналізація; прогноз для батарей - SOC і SOH.



Реалізовано багаторівневий захист на рівні елемента та акумулятора для забезпечення безпеки та надійності.



Внутрішня батарея ДБЖ дає підвищений в порівнянні з AGM батареями час батарейної підтримки – від 10 до 18 хв на максимумі навантаження залежно від моделі. Має функцію гарячої заміни.



Строк життя літієвих батарей у 2-4 разів довший, ніж в AGM. Вага такої літієвої системи та зовнішній розмір — значно менші. Літієві батареї мають нижчу швидкість розрядки, коли знаходяться не у використанні, що дуже підходить для застосування у системах непостійного вжитку. Така система буде мати підвищену ефективність та меншу загальну вартість володіння (TCO).

При використанні додаткових батарейних модулів (до 4 на один ДБЖ) час батарейної підтримки може, наприклад, становити для моделі ДБЖ 3000 ВА від 10 годин (300 Вт) до 1 години (3000 Вт), для моделі ДБЖ 1000 ВА від 15 годин (100 Вт) до майже 2 годин (1000 Вт).



Діапазон вхідної напруги у ДБЖ - 110-300 В та вхідний конектор С14, в наявності 8 вихідних роз’ємів IEC C13 для всіх моделей.



Сертифікація для ДБЖ - CE IEC62040



Нові ДБЖ VFI 1000-3000 LICR IoT очікуються в Україні у 4 кв. 2024 року.

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