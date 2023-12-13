Відновлювання інфраструктури «Київстар» продовжується - допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson

13 декабря 2023 г., 12:35

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Вранці 12 грудня абоненти найбільшого в Україні оператора «Київстар» зіткнулися з наслідками вимкнення його мережі та базових сервісів. Станом на ранок 13 грудня фахівцям вдалося частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. Прогнози щодо повноцінного відновлення роботи мережі оператора наразі дуже обережні.

За попередніми оцінками невідомі хакери, ймовірно пов’язані з рф, атакували ядро мережі, яке відповідає за обробку трафіку між користувачами та сервісами. Тому щоб зменшити масштаб знищених даних, компанія фізично вимкнула звʼязок.

Як повідомив Олександр Комаров, президент «Київстар» в інтерв'ю виданню Forbes, 12 грудня о 5:26 почалася нетипова поведінка мережі й спочатку всі зусилля були спрямовані на її нормалізацію. Але через годину стало зрозуміло, що йдеться про надпотужну хакерську атаку на ядро мережі та інфраструктуру, а початкова стадія мала відвернути увагу.

Ядро мережі складається з віртуальної мережі, яка працює над фізичною мережею, а також IT-інфраструктури. Почалося каскадне падіння великої кількості елементів цієї інфраструктури. Наразі президент «Київстар» відкинув припущення щодо можливої дії вірусів-шифрувальників або DDoS-атаки, та зауважив, що наразі немає підтверджень витоку даних клієнтів. Втім так чи інакше до подібних наслідків могла призвести лише діяльність всередині мережі, тобто периметр був порушений.

За словами Олександра Комарова, у світовій практиці ще не було інцидентів порівнянного масштабу. Наразі триває поступове відновлення мережі та розслідування подій. В цьому компанії зокрема допомагають команда СБУ, яка займається кібербезпекою, «Держспецзв’язку» та CERT-UA. Також залучена глобальна команда з фахівців Microsoft, Cisco та Ericsson. Ericsson залучена у відновлення інфраструктури, Microsoft є експертом у розслідуванні, а Cisco – постачальник усіх систем кіберзахисту «Київстар».

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