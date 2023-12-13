Штат Нью-Йорк, IBM, Micron, Applied Materials та Tokyo Electron створять лабораторію EUV-літографії з інвестиціями у 10 млрд дол.

13 декабря 2023 г., 11:35

0

Tweet

Хаб NY CREATES повідомив, що штат Нью-Йорк, IBM, Micron, Applied Materials, Tokyo Electron та ще ряд організації об’єднують зусилля для створення передової лабораторії з дослідження напівпровідників.



Лабораторія буде розташована на території Нанотехнологічного комплексу Університету Олбані. На реалізацію проекту планується виділити 1 мільярд доларів з державного бюджету та щонайменше 9 мільярдів доларів приватних інвестицій.



Будівництво розпочнеться у 2024 році і, як очікується, завершиться за два роки. Після повного введення в експлуатацію лабораторія матиме 50 000 квадратних футів чистого приміщення.



Повідомляється, що система Twinscale EXE:5200 від ASML, яка буде встановлена на об’єкті, коштує понад 300 мільйонів доларів. Це машина наступного покоління для EUV-літографії і, як очікується, буде використовуватися у комерційному виробництві до 2025 року.



«Новий центр High NA EUV в Albany NanoTech забезпечить потужний потік напівпровідникових інновацій, зберігаючи штат Нью-Йорк в центрі напівпровідникової експертизи, прискорюючи зростання світової індустрії мікросхем і допомагаючи задовольнити виробничий попит на нові технології, такі як генеративний штучний інтелект», - зазначив генеральний директор IBM Арвінд Крішна (Arvind Krishna).

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків