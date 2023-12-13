Вже понад 20 млн разів українці поділилися копіями документів через «Дію»

13 декабря 2023 г., 13:25

Можливість поділитися копією документа через «Дію» вперше була представлена 5 жовтня 2020 року. Вона дозволяє не повертатися додому по забуті документи й не витрачати час та гроші на виготовлення паперових копій. Також ця послуга допомагає уникнути помилок, що можуть виникнути в разі заповнення вручну анкет тощо. Крім того, це безпечно – цифрова копія передається в зашифрованому вигляді та лише з дозволу власника.

Тож наразі послуга шеринга документів через «Дію» використовується в середньому 40 тис. разів на день. За статистикою найчастіше українці діляться копіями закордонного паспорта, ID-картки та податкового номера.

В такий спосіб можна також передати довідку ВПО, свідоцтво про народження дитини, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу й студентський квиток. Втім щоб отримувати копії документів через «Дію», компанія або установа має налаштувати такий сервіс на своєму боці.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків