 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Вже понад 20 млн разів українці поділилися копіями документів через «Дію»

13 декабря 2023 г., 13:25

Можливість поділитися копією документа через «Дію» вперше була представлена 5 жовтня 2020 року. Вона дозволяє не повертатися додому по забуті документи й не витрачати час та гроші на виготовлення паперових копій. Також ця послуга допомагає уникнути помилок, що можуть виникнути в разі заповнення вручну анкет тощо. Крім того, це безпечно – цифрова копія передається в зашифрованому вигляді та лише з дозволу власника.

Тож наразі послуга шеринга документів через «Дію» використовується в середньому 40 тис. разів на день. За статистикою найчастіше українці діляться копіями закордонного паспорта, ID-картки та податкового номера.

В такий спосіб можна також передати довідку ВПО, свідоцтво про народження дитини, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу й студентський квиток. Втім щоб отримувати копії документів через «Дію», компанія або установа має налаштувати такий сервіс на своєму боці.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  