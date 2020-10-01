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Верховная Рада приняла законопроект «Про электронные коммуникации»

1 октября 2020 г., 15:05
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Верховная Рада Украины 30 сентября 2020 г. приняла законопроект «Про электронные коммуникации» №3014, который создает новые возможности для существенного улучшения качества телекоммуникационных услуг, их доступности для потребителя, и будет способствовать реализации государственной стратегии цифровизации страны и программы «Государство в смартфоне».

По мнению Александра Комарова, президента «Киевстар», в числе преимуществ законопроекта №3014:

  • Внедрение в законодательное поле понятия «технологической нейтральности» радиочастотного ресурса. Это даст возможность телеком операторам предоставлять любые технологии и стандарты связи, используя уже пролицензированные радиочастоты. Напомним, что отсутствие в законодательном поле Украины принципа технологической нейтральности стало причиной того, что наша страна получила 3G и 4G-связь почти последней в мире;
  • Возможность передачи, аренды и общего использования радиочастотного спектра и инфраструктуры между участниками рынка. Это сделает использование радио спектра более эффективным, и будет способствовать развитию новых мобильных технологий в отдаленных населенных пунктах;
  • Отмена ограничений на использование номерного ресурса по технологическому признаку – дает возможность операторам более эффективно использовать дефицитный номерной ресурс и внедрять новые конвергентные решения без устаревших регуляторных барьеров;
  • Увеличение ответственности участников рынка и граждан за незаконную установку радиоэлектронных средств – это будет способствовать быстрому выявлению и устранению радиоэлектронных помех, что улучшит качество связи для конечного потребителя;
  • Установление минимального срока действия лицензий на радиочастоты до 15 лет и прозрачный механизм расчета платы за частоты – это дает возможность бизнесу прогнозировать свою деятельность в долгосрочном периоде, а инвесторам – получать большую уверенность для капиталовложений.

Законопроект №3014 устанавливает основные принципы Кодекса Электронных Коммуникаций ЕС, что будет способствовать ускорению интеграции в европейское сообщество. При этом законодатели учли и особенности национального регулирования. В частности, предусмотрено, что государственный надзор осуществляется регулятором отрасли с учетом положений Закона Украины «Об основных положениях государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Это делает закон сбалансированным и позволяет государству руководствоваться едиными принципами и правилами государственного надзора в стране, без исключений для отдельных государственных органов. Также сохраняется существующая процедура согласования нормативно-правовых актов регулятора, что значительно снижает потенциальное административное давление на бизнес и создает основу для прозрачного принятия решений и конструктивного обсуждения каждого проекта, который влияет на предпринимательство в Украине.


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