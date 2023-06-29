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«Київстар» забезпечив безоплатним інтернетом майже 1,5 тис. укриттів по всій країні

29 июня 2023 г., 13:35

Національний оператор зв’язку «Київстар» продовжує активно співпрацювати з громадами, ОСББ і просто небайдужими мешканцями та безоплатно підключати Wi-Fi в їхніх бомбосховищах чи укриттях.

Ініціативу було розпочато з перших днів повномасштабної війни. За цей час до безкоштовного інтернету було під'єднано понад 1460 укриттів по всій країні, а витрати на цей проєкт перевищили 690 тис. грн.

Аби подати заявку на підключення бомбосховища чи укриття до інтернету, потрібно звернутись із запитом на електрону адресу [email protected], зазначивши свої контакти й адресу підключення. Технічний спеціаліст компанії оперативно надасть зворотний зв'язок щодо можливості підключення та часу, який необхідний для виконання запиту.

Окрім цього, «Домашній інтернет» від «Київстар» стає доступний у модульних містечках для переселенців. Наразі інтернет підключений уже в 1184 модульних будиночках.

«Київстар» забезпечив безоплатним інтернетом майже 1,5 тис. укриттів по всій країні

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