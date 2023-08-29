За 17 місяців «Київстар» розширив покриття зв’язку 4G на 3,5 тис. населених пунктів

29 августа 2023 г., 16:35

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Національний оператор зв’язку «Київстар» з лютого 2022 року збільшив територію охоплення 4G-зв'язком і під'єднав ще 3,5 тис. населених пунктів. Для цього було побудовано або модернізовано майже 10 тис. базових станцій. Наразі швидкісний мобільний інтернет від компанії доступний для понад 94% населення на підконтрольній Україні території.

Інвестиції «Київстар» у розвиток і відбудову телеком інфраструктури за останні 17 місяців перевищили 8,2 млрд грн. Масштаби фінансування цього напрямку у 2023 році збільшились в порівнянні з 2022 роком на 28,6%. Крім того, від початку війни оператор відновив телеком інфраструктуру в 911 населених пунктах України, що була зруйнована або пошкоджена через російську військову агресію.

Також «Київстар» продовжує будувати радіопокриття вздовж автомобільних доріг та залізничних колій. За час війни компанія охопила швидкісним мобільним інтернетом ще 5500 км автошляхів України. Наразі 4G інтернетом забезпечено 9500 км автошляхів районного і національного значення. У найближчі три роки телеком-оператор планує інвестувати 600 млн дол. у відбудову інфраструктури на деокупованих територіях і розвиток нових технологій зв'язку.

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