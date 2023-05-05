У першому кварталі абоненти «Київстар» в середньому споживали 9,5 ГБ мобільного трафіку на місяць

5 мая 2023 г., 13:25

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Загальний операційний дохід національного оператора зв’язку «Київстар» у першому кварталі збільшився на 6% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року та сягнув 8,346 млрд грн. З цієї суми 7,83 млрд грн прийшлося на мобільний зв’язок.

У першій чверті року оператор приєднав до мережі 4G ще 81 населений пункт, а також збудував 215 нових базових станцій 4G. Крім того було модернізовано 460 наявних базових станцій для їх сумісності зі стандартом 4G.

Компанія збільшила на 18,4% капітальні витрати у порівнянні з I кв. 2022 року для реалізації програм відновлення та розвитку телеком мережі, та посилення захисту від блекаутів. Сума капітальних витрат компанії у звітному кварталі склала понад 780 млн грн. Завдяки зусиллям компанії більш ніж 90% телеком мережі на підконтрольній Україні території працює і забезпечує абонентів послугами зв'язку і передачі даних.

Абоненти «Київстар» з січня по березень збільшили використання послуг мобільного інтернету. Середнє використання мобільного трафіку на абонента зросло на 23,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та становило 9,5 ГБ. Кількість абонентів, які користуються послугами 4G, збільшилась на 4,2%. Так, в мережі 4G швидкісним мобільним інтернетом користується вже 13,3 млн абонентів, що складає 54,6% від загальної абонентської бази компанії. Послуги високошвидкісної мобільної передачі даних в мережі «Київстар» доступні для 94% населення на підконтрольній Україні території.

Загальна кількість абонентів у I кв. зменшилась на 6,7% до 24,3 млн у результаті впливу факторів війни, як от міграція населення за межі країни, а також тимчасова окупація ряду населених пунктів.

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