Флагманский смартфон OPPO Reno4 Pro обойдется в 17999 грн

1 октября 2020 г., 15:35

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Вскоре после всемирного представления OPPO своей новой флагманской серии смартфонов Reno4 они были запущены в продажу и в Украине. В нее вошли модели Reno4 Pro и Reno4 Lite.

Более продвинутый смартфон Reno4 Pro построен на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 720G (2×2.3 ГГц Kryo 465 Gold и 6×1.8 ГГц Kryo 465 Silver), располагает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти, которая может расширяться картами microSD до 256 ГБ.

В Reno4 Pro установлена Amoled-панель с изогнутым 3D-экраном с диагональю 6,5 дюймов и разрешением 1080×2400, с поддержкой кадровой частоты 90 Гц. Соотношение площади экрана к корпусу — 92,01%, а его максимальная яркость достигает 1100 нит. Дисплей иеет сертификацию TÜV Rheinland, защищая глаза даже при использовании телефона в ночное время.

В свою очередь Reno4 Lite базируется на восьмиядерной платформе Helio P95 (2×2.2 ГГц Cortex-A75 и 6×2.0 ГГц Cortex-A55) с ОЗУ объемом 8 ГБ и накопителем на 128 ГБ, расширяемым картами microSD до 256 ГБ. В этой новинке используется 6,43-дюймовая Amoled-панель с разрешением 1080X2400.

Фотографические возможности Reno4 Pro включают основную камеру, в состав которой входят модули 48 Мп (f/1.7), 8 Мп (f/2.2 ультра широкий угол 119˚), 2Мп (f/2.4, портрет), 2Мп (f/2.4, макро), и фронтальную 32 Мп (f/2.4).

Главное отличие Reno4 Lite заключается в наличии сдвоенной фронтальной 16 Мп (f/2.4) и 2 Мп (f/2.4), позволяющей получить эффект боке. Тогда как состав основной примерно такой же: 48 Мп (f/1.8), 8 Мп (f/2.2 с ультра широким углом 119˚), 2Мп (f/2.4, портрет), 2Мп (f/2.4, Ч/Б).

В обеих новинках емкость аккумулятора — 4000 мАч, а в модели Reno4 Pro поддерживается технология быстрой зарядки 65 Вт SuperVOOC 2.0. С ее помощью батарея может быть полностью заряжена за 36 минут. Всего 5 минут зарядки достаточно, чтобы в течение 4 часов просматривать видео на YouTube на Reno4 Pro. А за 10 минут подзарядки получают 49% заряда аккумулятора. Reno4 Pro также прошел сертификацию быстрой зарядки от TÜV Rheinland.

Согласно результатам теста лаборатории OPPO, режим сверхвысокого раздельного энергосбережения Супер энергосберегающий режим позволяет Reno4 Pro общаться в WhatsApp в течение 1,5 часов или совершать звонки в течение 77 минут. Супер ночной режим ожидания обеспечивает потребление только 2% заряда батареи, поэтому не придется беспокоиться о том, что телефон утром окажется разряженным после отсутствия активности ночью.

Среди отличительных особенностей Reno4 Pro тонкий дизайн: толщина корпуса 7,7 мм и весит около 165 г, что, по заявлению производителя, делает его самым тонким устройством в своем ценовом диапазоне.

Благодаря новой технологии OPPO CMF (цвет, материал, обработка) корпус смартфонов серии Reno4 имеет матовое покрытие для того, чтобы на поверхности не оставались отпечатки пальцев и царапины.

Среди фотографических возможностей Reno4 Pro отмечается «Умная Замедленная Съемка» 960 fps. А функция AI Цветное Портретное Видео нацелена на тех, кто хочет снимать оригинальные ролики: выделяется человек, с помощью раскрашивания, в то время как задний план остается монохромным. К тому же с модным монохромным видео можно играть с цветами, оставляя в кадре красные, зеленые или синие объекты, а остальные — в черно-белых оттенках. Кроме того, режим Ultra Steady Video был обновлен до Ultra Steady Video 3.0. Режимы Ultra Steady Video и Ultra Steady Video Pro дополняет функция Front Steady Video, которая обеспечивает стабилизацию фронтальной камеры.

Производитель продвигает Reno4 Lite для тех, кому важна портретная фотография с дополнительным эффектом боке для создания групповых селфи. Кроме того, доступны такие функции, как «AI Супер Четкий Портрет» и «AI Супер Ночной Портрет», которые позволяют улавливать мельчайшие детали. А также «AI Цветной Портрет» и «AI Ночной Портрет», которые позволяют создавать футуристические снимки при плохом освещении.

В Украине серия смартфонов ОРРО Reno4 уже доступна для приобретения на сайтах и в сетях партнерских магазинов Comfy, Фокстрот, Eldorado, ROZETKA, АЛЛО, Citrus, F5, KTC и других.

Модель Reno4 Pro (8 ГБ + 256 ГБ) доступна в двух цветах: Галактический Синий и Звездная Ночь по цене 17999 гривен. При покупке Reno4 Pro с 1.10 до 18.10 предлагаются беспроводные наушники OPPO W31 в подарок.



Смартфон Reno4 Lite (8 ГБ + 128 ГБ) будет доступен в двух цветах — Волшебный Синий и Матовый Черный по цене 11999 гривен. При покупке Reno4 Lite с 1.10 до 18.10 предлагаются беспроводные наушники OPPO W11 в подарок.

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