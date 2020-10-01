Sandisk Extreme Portable SSD — NVMe со скоростью чтения до 2000 МБ/с

1 октября 2020 г., 14:14

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Компания Western Digital выпустила два новых диска со скоростью почти вдвое выше по сравнению с предыдущими поколениями — SanDisk Extreme и SanDisk Extreme PRO.



Как отмечается, новые накопители NVMe емкостью до 2 ТБ идеально подходят для объемных файлов в форматах 4K и 8K. Флагманский портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme PRO оснащен корпусом из кованого алюминия, обеспечивающим охлаждение при нагрузках, и прочным силиконовым корпусом, который выдерживает самые суровые производственные условия, по заверениям WD. Накопитель имеет защиту от падений с высоты до двух метров и степень IP55.



Диски также помогают сохранить контент в безопасности благодаря защите паролем и 256-битному аппаратному шифрованию AES.



«Наши клиенты — как профессионалы, так и энтузиасты — ожидают, что мы будем постоянно повышать планку наших портфелей. Бренд SanDisk пользуется доверием по всему миру, поэтому мы создали семейство накопителей Extreme — высочайший уровень производительности. Мы увеличили скорость с помощью новейшей технологии NVMe, сделали стильный и прочный корпус. С нашими дисками можно выполнять работу любой сложности, не переживая за сохранность отснятого материала», — отметил Брайан Приджон, директор по маркетингу отдела потребительских решений компании Western Digital.

SanDisk Extreme PRO Portable SSD стандарта NVMe поддерживает скорость чтения до 2000 МБ/с.

Накопитель SanDisk Extreme Portable SSD обеспечивает скорость чтения до 1050 МБ/с и записи до 1000 МБ/с.



Потребители могут использовать петлю для карабина, чтобы закрепить диски на ремне или рюкзаке. Диски совместимы с PC и Mac. Помимо перемещения контента на ПК или ноутбук, новые продукты теперь быстро и легко создавать резервные копии благодаря совместимости с рядом смартфонов USB Type-C.



Портативные твердотельные накопители SanDisk Extreme и SanDisk Extreme Pro имеют пятилетнюю ограниченную гарантию и доступны в магазине Western Digital Store, а также в избранных электронных и розничных магазинах по всему миру.

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