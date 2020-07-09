«Киевстар» и «Vodafone Украина» намерены совместно использовать мобильные сети

9 июля 2020 г., 13:05

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Операторы «Киевстар» и «Vodafone Украина» подписали меморандум о намерениях совместного использования пассивной и активной инфраструктуры своих мобильных сетей – то есть не только каналов связи, но и базовых станций, а также другого оборудования. Это даст операторам возможность избегать дублирования в процессе строительства сетей, что позволит ускорить предоставление доступа к услугам 4G/LTE для абонентов, проживающих в малонаселенных районах, и вдоль автодорог при сохранении запланированных объемов инвестиций.

В настоящее время «Киевстар» и «Vodafone Украина» определяют участки мобильных сетей и населенные пункты для общего использования инфраструктуры. Операторы планируют приступить к практической реализации меморандума в ноябре-декабре после согласования проекта государственными органами.

«Обращаясь к такому инструменту как шеринг сетей, мы опираемся на передовой опыт наших европейских коллег в строительстве сетей скоростного интернета, например, как это делают Vodafone и Telecom Italia Group относительно развития 4G и 5G в Италии. Общее использование сетей позволит сделать наши инвестиции более эффективными. А именно, не только придерживаться принятых обязательств по покрытию, но и принести скоростной интернет в небольшие села с населением менее 2000 человек», – отметила Ольга Устинова, генеральный директор «Vodafone Украина».

«Партнерство и кооперация при использовании мобильных сетей позволит операторам ускорить ликвидацию цифрового разрыва между мегаполисами и селами, и выполнять свои инвестиционные планы невзирая на снижение доходов рынка. Меморандум открыт для всех игроков, которые хотят развивать новые мобильные технологии на взаимовыгодных условиях», – говорит Александр Комаров, президент «Киевстар».

«Важно законодательно закрепить возможность шеринга частот. Тогда операторы смогут совместно пользоваться радиочастотами, что важно для работы в диапазоне 900 МГц. Такая норма есть в законопроекте №3014 «Про электронные коммуникации», который в прошлом месяце был принят в первом чтении», – дополняет Александр Шелест, заместитель министра цифровой трансформации Украины.

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