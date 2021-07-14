Верховна Рада прийняла в першому читанні проєкт закону про е-Резидентство

14 июля 2021 г., 13:55

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Іноземні ІТ-спеціалісти зможуть віддалено вести бізнес в Україні. Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про е-Резидентство. За відповідне рішення проголосували 286 депутатів.

Електронне резидентство – це додатковий інструмент для покращення впізнаваності України, та наповнення державного бюджету за рахунок податків, вважають в Мінцифрі. Його головна мета – зробити Україну ближчою до іноземців та створити комфортні умови для віддаленого відкриття й ведення бізнесу без фізичної присутності в нашій державі.

«Проєкт е-Резидентство відкриє величезні можливості для інвестицій. Він покращить імідж України на міжнародному IT-ринку та приноситиме в державний бюджет понад 1,5 млн. долл. надходжень щороку. Проєкт збільшить обсяг українських послуг в IT-сфері», – зазначив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков додав, що для іноземних IT-спеціалістів, фрилансерів та підприємців у галузі креативної економіки будуть запропоновані спеціальні механізми оподаткування. Всі послуги е-резидентам надаватимуться лише онлайн із використанням кваліфікованого електронного підпису. Минулого року набула чинності постанова КМУ «Про проведення експерименту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства». Також найближчим часом планється розробити спеціальний веб-портал. Очікується, що до кінця 2022 р. в Україні будуть зареєстровані понад 3000 е-резидентів.

Законопроєкт №5270 «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів» дозволить врегулювати механізми оподаткування е-резидентів та створюватиме умови для:

дистанційної реєстрації е-резидентів як фізичної особи-підприємця;

ведення підприємницької діяльності в юрисдикції України;

відкриття банківських рахунків онлайн;

доступу до адміністративних послуг із кваліфікованим електронним підписом.

Щоб отримати статус е-резидента, іноземець має подати заяву на порталі е-резидентства та пройти перевірку згідно з чинним законодавством у СБУ та МВС. Обов'язковим для отримання статусу є ідентифікація та верифікація особи в консульській установі. Після цього іноземець отримує ІПН, статус е-резидента та електронний підпис. Надання статусу та доступ до адміністративних послуг надається через портал «Дія» за допомогою використання е-резидентом «Дія.Підпису».

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