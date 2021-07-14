Верховна Рада прийняла в першому читанні проєкт закону про е-Резидентство

14 июля 2021 г., 13:55
Іноземні ІТ-спеціалісти зможуть віддалено вести бізнес в Україні. Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про е-Резидентство. За відповідне рішення проголосували 286 депутатів.
Електронне резидентство – це додатковий інструмент для покращення впізнаваності України, та наповнення державного бюджету за рахунок податків, вважають в Мінцифрі. Його головна мета – зробити Україну ближчою до іноземців та створити комфортні умови для віддаленого відкриття й ведення бізнесу без фізичної присутності в нашій державі.
«Проєкт е-Резидентство відкриє величезні можливості для інвестицій. Він покращить імідж України на міжнародному IT-ринку та приноситиме в державний бюджет понад 1,5 млн. долл. надходжень щороку. Проєкт збільшить обсяг українських послуг в IT-сфері», – зазначив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України.
Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков додав, що для іноземних IT-спеціалістів, фрилансерів та підприємців у галузі креативної економіки будуть запропоновані спеціальні механізми оподаткування. Всі послуги е-резидентам надаватимуться лише онлайн із використанням кваліфікованого електронного підпису. Минулого року набула чинності постанова КМУ «Про проведення експерименту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства». Також найближчим часом планється розробити спеціальний веб-портал. Очікується, що до кінця 2022 р. в Україні будуть зареєстровані понад 3000 е-резидентів.
Законопроєкт №5270 «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів» дозволить врегулювати механізми оподаткування е-резидентів та створюватиме умови для:
- дистанційної реєстрації е-резидентів як фізичної особи-підприємця;
- ведення підприємницької діяльності в юрисдикції України;
- відкриття банківських рахунків онлайн;
- доступу до адміністративних послуг із кваліфікованим електронним підписом.
Щоб отримати статус е-резидента, іноземець має подати заяву на порталі е-резидентства та пройти перевірку згідно з чинним законодавством у СБУ та МВС. Обов'язковим для отримання статусу є ідентифікація та верифікація особи в консульській установі. Після цього іноземець отримує ІПН, статус е-резидента та електронний підпис. Надання статусу та доступ до адміністративних послуг надається через портал «Дія» за допомогою використання е-резидентом «Дія.Підпису».
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