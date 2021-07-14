 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 26 (1273)

04.07 - 11.07

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Верховна Рада прийняла в першому читанні проєкт закону про е-Резидентство

14 июля 2021 г., 13:55
0 
 

Верховна Рада прийняла в першому читанні проєкт закону про е-Резидентство

Іноземні ІТ-спеціалісти зможуть віддалено вести бізнес в Україні. Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про е-Резидентство. За відповідне рішення проголосували 286 депутатів.

Електронне резидентство – це додатковий інструмент для покращення впізнаваності України, та наповнення державного бюджету за рахунок податків, вважають в Мінцифрі. Його головна мета – зробити Україну ближчою до іноземців та створити комфортні умови для віддаленого відкриття й ведення бізнесу без фізичної присутності в нашій державі.

«Проєкт е-Резидентство відкриє величезні можливості для інвестицій. Він покращить імідж України на міжнародному IT-ринку та приноситиме в державний бюджет понад 1,5 млн. долл. надходжень щороку. Проєкт збільшить обсяг українських послуг в IT-сфері», – зазначив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков додав, що для іноземних IT-спеціалістів, фрилансерів та підприємців у галузі креативної економіки будуть запропоновані спеціальні механізми оподаткування. Всі послуги е-резидентам надаватимуться лише онлайн із використанням кваліфікованого електронного підпису. Минулого року набула чинності постанова КМУ «Про проведення експерименту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства». Також найближчим часом планється розробити спеціальний веб-портал. Очікується, що до кінця 2022 р. в Україні будуть зареєстровані понад 3000 е-резидентів.

Законопроєкт №5270 «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів» дозволить врегулювати механізми оподаткування е-резидентів та створюватиме умови для:

  • дистанційної реєстрації е-резидентів як фізичної особи-підприємця;
  • ведення підприємницької діяльності в юрисдикції України;
  • відкриття банківських рахунків онлайн;
  • доступу до адміністративних послуг із кваліфікованим електронним підписом.

Щоб отримати статус е-резидента, іноземець має подати заяву на порталі е-резидентства та пройти перевірку згідно з чинним законодавством у СБУ та МВС. Обов'язковим для отримання статусу є ідентифікація та верифікація особи в консульській установі. Після цього іноземець отримує ІПН, статус е-резидента та електронний підпис. Надання статусу та доступ до адміністративних послуг надається через портал «Дія» за допомогою використання е-резидентом «Дія.Підпису».

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  