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WhatsApp Business API теперь позволяет отправлять клиентам нетранзакционные персонализированные сообщения

14 июля 2021 г., 14:45
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Возможности мессенджеров для взаимодействия бизнеса с клиентами имеют строгие ограничения. Однако недавно Facebook, владелец мессенджера WhatsApp, объявил об изменениях в WhatsApp Business API. Теперь компании могут отправлять своим клиентам нетранзакционные персонализированные промо-сообщения.

Долгое время WhatsApp разрешал компаниям отправлять своим клиентам только транзакционные шаблонные сообщения в мессенджере. Теперь же в ряде стран через мессенджер WhatsApp можно отправлять не только сервисные, но и персонализированные промо-сообщения.

Компаниям доступна отправка сообщений следующих типов:

  • Персонализированные рекомендации. Отправка рекламных рассылок с предложением релевантных товаров и услуг, исходя из предыдущих покупок клиента;
  • Информационные оповещения. Получение клиентами важных персонализированных уведомлений;
  • Релевантные промо-предложения. К ним относятся рассылки с информацией о снижении цены на товары или услуги, подарках за покупку или бонусных предложениях на ограниченный период времени;
  • Напоминания для клиентов. Оповещение клиентов о необходимости записаться на приём к врачу, напоминания о приближающемся мероприятии и пр.

WhatsApp Business API подходит для многих сфер бизнеса. Связь с потребителем через мессенджеры активно используется в e-commerce, FMCG, бьюти-индустрии и пр. В последнее время наблюдается активный рост числа компаний-застройщиков и автосалонов, использующих этот канал. А с учетом функционала по отправке нетранзакционных шаблонных сообщений компаниям открываются новые возможности.

Новая функция WhatsApp Business API позволяет отправлять клиентам персонализированные сообщения с индивидуальными предложениями и помогает организациям еще больше расширить свои возможности в сфере клиентских коммуникаций. Теперь компании могут напоминать клиенту о товарах, оставшихся в корзине, с помощью сообщений с призывом завершить покупку, осуществлять рекламные рассылки с предложением получить бесплатный подарок, оповещать о релевантных акциях и многое другое.

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