В рамках MWC 2021 Huawei организовала «Зеленый форум»

2 июля 2021 г., 17:38

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Компания Huawei провела «Зеленый форум» в рамках международного конгресса и выставки мобильной связи MWC 2021, который проходил с 28 июня по 1 июля в Барселоне.



Во время мероприятия Дэвид Ли (David Li), президент Huawei в Западной Европе, заявил, что компания решительно поддерживает цели ЕС по уменьшению выбросов парниковых газов.



В этом году мероприятие посвящено участию отрасли информационно-коммуникационных технологий в реализации программы «Европейский зеленый курс» (EU Green Deal) и тому, как цифровые технологии способствуют устойчивому развитию региона. Во время форума были рассмотрены кейсы со стратегиями развития «зеленых» телекоммуникационных сетей и отмечены основные проблемы, с которыми сталкиваются операторы в стремлении достичь углеродной нейтральности.



Во время выступления на форуме Дэвид Ли обратил внимание на то, как отрасль может применять «зеленые» цифровые телекоммуникационные услуги для поддержки клиентов.



«Мы помогаем другим отраслям уменьшить их углеродный след благодаря ИКТ-решениям. Углеродный след ИКТ-отрасли составляет всего 2% от общего объема выбросов. Однако ИТ могут помочь уменьшить мировые выбросы углерода на 20%, — отметил Дэвид Ли. — Huawei убеждена в необходимости использования битов для управления ваттами. Бит — единица цифровой информации, а ватт — энергии. Применение битов для управления ваттами означает применение цифровых технологий для эффективного управления энергопотреблением. Интеграция цифровых и энергетических технологий позволит нам использовать новые технологические достижения в сфере искусственного интеллекта подключения и облачных вычислений для цифровизации энергетики».























Дэвид Ли, президент Huawei в регионе Западной Европы, выступил с приветственным словом



Участники форума также отмечали решающее значение ИКТ в экологических планах региона.



«В действительности каждый сектор может выиграть от внедрения цифровых решений», заявила Сузана Солис Перес (Susana Solís Pérez), член Европейского парламента.



«Недостаточно достичь уровня нулевых выбросов углерода. Отрасль информационно-телекоммуникационных технологий способна занять лидирующие позиции и существенно изменить наше общество», отметила Карина Лопес (Carina Lopes), руководитель Общества цифрового будущего в компании Mobile World Capital Barcelona.



Стивен Мур (Steven Moore), руководитель отдела климатических действий GSMA, обратил внимание собравшихся на то, что операторы зависят от «зеленой» энергии, которая помогает достигать целей в других секторах: «Мы хотим довести до сведения правительственных органов, что не можем перейти на возобновляемые источники энергии поодиночке».



Моника Сала (Monica Sala), технический директор Orange Spain, прокомментировала, что компания имеет целью достичь углеродной нейтральности к 2040 году за счет пониженного энергопотребления в сетях, увеличенного использования возобновляемых источников энергии, а также частичного перехода на экономику замкнутого цикла. Подобным образом Telefónica планирует достичь нулевых выбросов до 2025 года. Хуан Мануэль Каро Бернат (Juan Manuel Caro Bernat), директор по операционной трансформации в Telefónica Group, пояснил: «Мы максимально сократим наш углеродный след во избежание сценария глобального потепления на 1,5°C. Также мы нейтрализуем остальные выбросы благодаря проектам поглощения СО2».



Другие представители отрасли также поделились своим взглядом на то, как современные ИКТ-технологии меняют положение вещей. Бланка Сенья (Blanca Ceña), директор Vantage Towers Spain, рассказала, как ее компания использует «цифровых близнецов» (Digital Twins), чтобы значительно снизить потребность в посещении вышек, отметив: «Мы считаем, что технологии 5G станут шагом вперед для всего общества и для Европы в частности».



Джеймс Кроушоу (James Crawshaw), главный аналитик департамента поставщиков услуг и информационных технологий в Omdia Informa Tech, добавил: «Снижение углеродных выбросов становится новым приоритетом для отрасли, ведь мы должны экономить энергию и сокращать выбросы углерода. С точки зрения энергосбережения важно не только снижать абсолютное потребление энергии, но и повышать эффективность ее использования. В плане сокращения углеродного следа следует понимать, что выброс углерода на бит передаваемых данных становится новым показателем экологичности сети, и для эффективного управления выбросами необходимо соответствующее определение этого понятия».



Операторы связи давно выступают за глобальное объединение усилий в обеспечении устойчивого развития. При этом сектор мобильной связи стал первой отраслью, выразившей свою поддержку Целям устойчивого развития ООН еще в 2016 году. Однако операторам все еще нужно проделать большую работу по трансформации сетей для достижения цели — нулевого уровня выбросов углерода.





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