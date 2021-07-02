HPE приобрела разработчика платформы управления данными Zerto за 374 млн долл.

2 июля 2021 г., 16:55

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Компания HPE заявила, что приобретает Zerto, фирму, которая предоставляет услуги репликации и защиты данных, а также аварийное восстановление как услугу (DRaaS).



Сообщается, что HPE заплатит 374 млн долл. наличными за Zerto, технологии которой расширят услуги в рамках облачной платформы GreenLake.



Zerto была основана в 2009 г., ее штаб-квартиры располагаются в Герцлии (Израиле) и Бостоне (США). У компании сегодня более 9 тыс. клиентов, включая предприятия и 350 поставщиков управляемых услуг.



После закрытия сделки руководство Zerto присоединится к подраздалению HPE Storage и будет подчиняться Тому Блэку (Tom Black), старшему вице-президенту HPE.



Как отмечается, технология непрерывной защиты данных (continuous data protection, CDP) Zerto охватывает локальные, гибридные и мультиоблачные среды. Это решение помогает организациям быстро оправиться от программ-вымогателей, кибератак и других незапланированных простоев, возвращая данные в исходное состояние всего за несколько секунд до атаки или сбоя. Zerto также легко реплицирует и переносит данные между средами VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, а также в Amazon Web Services и Microsoft Azure.



«В условиях стремительного роста объемов данных на периферии и в гибридных средах организации сегодня сталкиваются со немалыми сложностями в управлении и защите своих данных», - говорится в заявлении генерального директора HPE Антонио Нери (Antonio Neri) - «Ведущее на рынке программное обеспечение для управления облачными данными и защиты данных от Zerto расширяет возможности облачных сервисов HPE GreenLake, позволяя клиентам защищать свои данные и быстро действовать на основе аналитических данных от периферии к облаку».



Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2021 финансового года HPE. Ожидается, что она принесет более 130 млн долл. в виде выручки для покупателя.

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