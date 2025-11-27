Qualcomm представляє мобільну платформу Snapdragon 8 Gen 5

27 ноября 2025 г., 12:35

Компанія Qualcomm Technologies анонсувала мобільну платформу Snapdragon 8 Gen 5 — преміальну пропозицію, яка поєднує видатну продуктивність із передовими технологіями, підіймаючи планку для флагманських мобільних пристроїв. Snapdragon 8 Gen 5 приєднується до сімейства преміумкласу, пропонуючи споживачам ширший вибір та гнучкість. Вона є преміальною за своєю суттю і відповідає попиту, що зростає, на передові можливості — від інновацій у сфері AI та камер до імерсивного ігрового досвіду.





З новою мобільною платформою 8-ї серії користувачі можуть миттєво викликати свого AI-помічника, просто взявши пристрій у руки, завдяки Qualcomm Sensing Hub, який інтелектуально поєднує вхідні дані мікрофона та датчиків для виявлення наміру користувача говорити.



Працюючи на базі Qualcomm AI Engine, Snapdragon 8 Gen 5 також дозволяє агентним AI-помічникам забезпечувати контекстно-залежну взаємодію та персоналізовані пропозиції.



В основі цих можливостей лежить нейронний процесор Qualcomm Hexagon NPU, який забезпечує підвищення продуктивності до 46%.





Snapdragon 8 Gen 5 — це швидка мобільна система на кристалі, яка включає спеціально створений CPU Qualcomm Oryon, що забезпечує пікові швидкості до 3,8 ГГц.



Разом із вищими швидкостями, ця мобільна платформа забезпечує підвищення продуктивності на 36%, на 76% кращу швидкість відгуку вебпереглядача.



Цей стрибок обчислювальної потужності забезпечує плавнішу багатозадачність, швидший відгук та підвищену ефективність у вимогливих застосунках. Доповнюючи CPU, GPU Qualcomm Adreno має інноваційну "нарізану" архітектуру, яка розкриває вищі тактові частоти та підвищує ігрову та графічну продуктивність на 11%.



"Оскільки попит на преміальні смартфони продовжує зростати, Snapdragon 8 Gen 5 ідеально підходить для задоволення та перевищення очікувань споживачів, що постійно змінюються... Snapdragon 8 Gen 5 ставить користувачів у центр їхнього мобільного досвіду, надаючи їм швидкість, інтелект та ефективність, необхідні для досягнення максимальної продуктивності та розкриття їхнього творчого потенціалу", — сказав Кріс Патрік (Chris Patrick), старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу мобільних телефонів Qualcomm Technologies.



Snapdragon 8 Gen 5 буде встановлений у флагманських пристроях від таких світових OEM-виробників та брендів смартфонів, як iQOO, Honor, Meizu, Motorola, OnePlus та vivo.

