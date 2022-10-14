«Укртелеком» передала ЗСУ перші три безпілотні авіаційні комплекси «Валькірія»

14 октября 2022 г., 14:55

0

Tweet

За заявою «Укртелекому», компанія замовила виробництво значної кількості безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) «Валькірія» і вже передала українським військовим перші три з них.



«Після проходження навчання на базі виробника ми готові виконувати бойові завдання – повітряну розвідку та корегування артилерійського вогню вдень та вночі. «Валькірії» – це наші очі, які бачать і повідомляють про переміщення противника без необхідності безпосередньо до нього наближатися, а, отже, зберігають життя українських воїнів», – розказав представник підрозділу ЗСУ, який отримав обладнання.



Уже від сьогодні «Валькірії» почнуть виконувати бойові завдання на фронті.



Зазначено, в умовах воєнного стану команда АТ «Укртелеком» докладає максимум зусиль, щоб забезпечити безперебійний зв’язок нашим захисникам – Збройним Силам України, державним органам, бізнесу та всім українцям. Рівень доступності інтернет-сервісів складає близько 90% населених пунктів довоєнного покриття.



«Для нас важливо - допомагати Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни та перемогти, а українцям – вижити та вистояти». Це чітка і незмінна позиція головного акціонера й інвестора компанії Ріната Ахметова, яку ми в “Укртелекомі” всіляко підтримуємо і втілюємо в життя кожен день. “Укртелеком” системно допомагав і буде допомагати українській армії. Ми вже спрямували близько 50 млн грн на підтримку боєздатності наших захисників. І тепер передаємо українській армії першу партію обладнання українського ж виробника - три комплекси «Валькірія». Разом до Перемоги!» – прокоментував передачу безпілотників генеральний директор АТ «Укртелеком» Юрій Курмаз.



З початку повномасштабної війни компанія “Укртелеком” придбала та передала вже майже 3 тисячі тактичних аптечок, 4 тисячі медичних турнікетів, 2 тисячі кровоспинних бандажів та пов’язок, 50 нош, 23 генератори, понад 180 рацій, понад 100 активованих та придатних для безперебійного користування супутникових телефонів, а також багато інших необхідних речей та обладнання для потреб наших захисників. 171 автомобіль компанії переданий ЗСУ.



У лавах ЗСУ захищають українську землю майже 350 співробітників “Укртелекому”.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада