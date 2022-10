Продажі iPhone 14 Plus нижче, ніж очікувалося

14 октября 2022 г., 15:50

DigiTimes, посилаючись на свої джерела у лануцюжку поставок, стверджує, що продажі iPhone 14 і iPhone 14 Plus значно затьмарені "захопленим" відгуком на iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max.



Незважаючи на відмінності в показниках продажів між моделями iPhone Pro і не-Pro в цьому році, загальний обсяг поставок моделі iPhone 14, ймовірно, буде приблизно таким же, як і для лінійки iPhone 13 у другій половині 2021 року.



Якщо продажі iPhone 14 і iPhone 14 Plus "залишаться на рівні" в найближчій перспективі, Apple, ймовірно, може скоротити замовлення компонент для виробництва пристроїв у другій половині жовтня. Якщо Apple скоротить замовлення більш агресивно, ніж очікувалося, то загальний обсяг поставок лінійки iPhone 14 до кінця року може навіть впасти в порівнянні з серією iPhone 13 за той же часовий проміжок в минулому році. Дослідження показує, що Apple розраховувала зробити приблизно 90 мільйонів нових iPhone в цілому в другій половині 2022 року, але цей показник може впасти до 80 мільйонів одиниць через "млявий попит".



Ця інформація відображає численні інші звіти, які свідчать про те, що iPhone 14 і iPhone 14 Plus не виправдали очікувань Apple щодо продажів. Незабаром після запуску аналітик Apple Мінг-Чі Куо заявив, що попит на ці два пристрої "тьмяний", з гіршими результатами попередніх замовлень, ніж на третє покоління iPhone SE і iPhone 13 mini. Він навіть заявив, що "стратегія сегментації продукції Apple для стандартних моделей провалилася в цьому році", і вважається, що Apple відклала плани по збільшенню виробництва цих двох пристроїв. Аналітик ринку дисплеїв Росс Янг каже, що замовлення на панелі для iPhone 14 знизилися на 38 відсотків у порівнянні з iPhone 13 в той же час в минулому році, в той час як на ринку перепродажу iPhone 14 і iPhone 14 Plus втрачають свою вартість вдвічі швидше, ніж iPhone 13 mini і iPhone 13 в минулому році.



З іншого боку, iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max, як повідомляється, продовжують користуватися високим попитом. Вважається, що Apple переорієнтувала виробництво з моделей, що не відносяться до категорії Pro, на випуск більшої кількості пристроїв iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max, про що свідчить збільшення поставок компонентів.

