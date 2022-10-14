Анонсовано новий планшет Dell Latitude Rugged Extreme

14 октября 2022 г., 13:45

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Компанія Dell Technologies анонсувала планшет преміумкласу, створений для роботи в польових умовах з підвищеною продуктивністю, забезпечуючи критично важливу надійність і витримуючи екстремальні умови експлуатації. Новий планшет Latitude 7230 Rugged Extreme Tablet не є винятком - це новітня модель у лінійці надійних пристроїв для тих, хто працює у найскладніших умовах.



Виробник заявляє, що цей найлегший та найпотужніший на ринку 12-дюймовий захищений планшет оснащено процесорами Intel Core 12-го покоління до i7 та інтегрованою графікою Iris Xe. У поєднанні з можливостями Wi-Fi 6E та підтримкою подвійного широкосмугового зв'язку це дасть користувачам можливість побачити покращення швидкості роботи при одночасному зниженні енергоспоживання планшета. Для служб екстреного реагування Latitude 7230 Rugged Extreme відповідає на виклик завдяки технології FirstNet Ready, що забезпечує пріоритетний доступ до критично важливої інформації, необхідної в надзвичайних ситуаціях, що розміщена в мережі FirstNet.



Latitude 7230 Rugged Extreme також відрізняється збільшеним до 20 годин часом автономної роботи.



Дисплей зі співвідношенням сторін 16:10 тепер забезпечує на 13% більше активної площі екрана, ніж у попередніх поколінь, завдяки чому 7230 Rugged Extreme має найбільшу площу серед 12-дюймових повністю захищених планшетних комп'ютерів. Критично важливі дані можна переглядати під прямими сонячними променями, тепер з яскравістю до 1200 ніт.



Крім того, можливість дотику в рукавичці забезпечує оптимальну інтерактивність екрана.



Модель 7230 Rugged Extreme має військовий клас захисту, що означає, що вона витримує падіння з висоти до чотирьох футів і температурні випробування в діапазоні від -20 до 145 градусів. Він має клас захисту IP-65, що забезпечує винятковий захист від пилу, бруду та проникнення води, а завдяки додатковій сертифікації для небезпечних зон, навіть дуже небезпечні умови не є проблемою.



Планшет 7230 Rugged Extreme поставляється з попередньо встановленим TPM 2.0 ControlVault від Dell, апаратним інструментом розширеної аутентифікації, який допомагає користувачам захищати і контролювати дані за допомогою інтегрованого шифрування. Також доступні додаткові опції безпеки для захисту особливо важливої або конфіденційної інформації, включаючи контактний або безконтактний зчитувач смарткарт, інфрачервону камеру для розпізнавання осіб на основі Microsoft Windows Hello і сенсорний зчитувач відбитків пальців.



Порти планшета спроєктовані таким чином, щоб їх можна було налаштувати для одночасного підключення до Wi-Fi, GPS і WWAN - і все це при збереженні продуктивності 5G для швидшої та ефективної передачі потокового відео та обміну файлами. 7230 Rugged Extreme також може бути налаштований для різних галузей промисловості, а також для OEM-рішень з можливістю додавання сканера штрих-коду, HDMI або Fischer USB. Високопродуктивний знімний твердотільний накопичувач NVMe SSD (до 2 ТБ) можна зняти та замінити без будь-яких інструментів, що дає ще більшої гнучкості в роботі з вимогливими польовими додатками.



Модель 7230 Rugged Extreme доступна як з новими, так і з оновленими аксесуарами, які створюють критичний баланс мобільності, ергономіки та довговічності.



Нова знімна клавіатура, що підключається безпосередньо до планшета за допомогою подвійних замків, дозволяє швидко перейти до повноцінної роботи з текстами. Крім того, активне перо пропонує гнучкість і універсальність, які забезпечує швидке перемикання між режимами роботи.

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