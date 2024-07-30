«Укренерго» знеструмлень на сьогодні не прогнозує

30 июля 2024 г., 11:26

НЕК «Укренерго» повідомило що споживання електрики в країні сьогодні, 30 липня, станом на 9:10, тримається на тому ж рівні, що і вчора у цей же час.





Застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується. Але енергосистема все ще оговтується після ворожих атак, і в ранкові та вечірні години найбільшого споживання потребує нашої допомоги.





«При можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години – з 11:00 до 15:00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій», зазначають в «Укренерго».





У центральному та західному регіонах дією захисту відключались дві магістральні повітряні лінії. Знеструмлень споживачів не було. Лінії повернуті в роботу дією автоматики.





Через негоду на ранок знеструмлені 116 населених пунктів у Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях.





Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлений 501 населений пункт у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Херсонській областях.

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