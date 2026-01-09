ЄБРР спрямує 75 млн євро кредиту на фінансування проекту у гідроенергетиці

9 января 2026 г., 10:25

0

Tweet

Міністерство фінансів України повідомило, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 75 млн євро кредиту для фінансування проекту ПрАТ “Укргідроенерго”. Кошти буде надано під гарантію Європейського Союзу в межах Української інвестиційної програми (UIF).



Пакет фінансування також передбачає інвестиційні гранти від міжнародних донорів на суму до 20 млн євро.



Компанія послідовно співпрацює з ЄБРР з метою залучення фінансування для реалізації проекту “Відновлення гідроелектростанцій УГЕ (Модернізація та відновлення об’єктів генерації гідроелектростанцій ПрАТ “Укргідроенерго”), який передбачає модернізацію та відновлення об’єктів гідрогенерації.



Метою проекту є забезпечення стабільної роботи ПрАТ “Укргідроенерго” в умовах воєнного стану, проведення аварійно-відновлювальних робіт та заміни обладнання для підвищення надійності й безпечної експлуатації трьох гідроелектростанцій – Дніпровської ГЕС та каскаду Київських ГЕС і ГАЕС. Крім того, проєкт передбачає закупівлю критично необхідного обладнання для оперативного реагування на надзвичайні ситуації з урахуванням систематичних атак російської федерації на об’єкти енергетичної інфраструктури України.



Грантові кошти планується спрямувати на закупівлю гідромеханічного обладнання для філії “Канівська ГЕС”, яке за роки експлуатації зазнало значного фізичного зносу та не відповідає сучасним технічним вимогам.



Орієнтовний термін завершення проекту – 2030 рік.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet