IDC: глобальні витрати на публічні хмарні сервіси подвояться до 2028 р.

30 июля 2024 г., 10:35

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Згідно з останнім оновленням IDC щодо світових витрат на програмне забезпечення та публічні хмарні сервіси, прогнозується, що у 2024 році світові витрати на них досягнуть 805 мільярдів доларів, а до 2028 року подвояться. Хоча очікується, що річне зростання витрат дещо сповільниться протягом прогнозованого періоду 2024-2028 років, прогнозується, що ринок досягне п’ятирічного середньорічного темпу зростання (CAGR) на рівні 19,4%.



«Зараз хмарні технології домінують у витратах на інфраструктуру, платформи та додатки, - зазначає Ейлін Сміт (Eileen Smith), віце-президент групи Data & Analytics в IDC. - Більшість організацій прийняли публічну хмару як економічно ефективну платформу для розміщення корпоративних додатків, а також для розробки та розгортання рішень, орієнтованих на клієнта. Забігаючи наперед, можна сказати, що хмарна модель залишається неймовірно привабливою для задоволення потреб клієнтів в інноваціях при розробці та розгортанні додатків, в тому числі, оскільки дані, штучний інтелект/машинне навчання (AI/ML) та периферійні потреби продовжують визначати передній край інновацій».



З 28 галузей, охоплених дослідженням IDC, три найбільші - банківська справа, програмне забезпечення та інформаційні послуги і роздрібна торгівля - разом складуть 190 мільярдів доларів витрат на публічні хмарні сервіси в 2024 році. Наступні п’ять найбільших галузей - телекомунікації, медіа та розваги, ринки капіталу, охорона здоров’я, професійні та персональні послуги - складатимуть понад 5% світових витрат.



До 2028 року найшвидше зростатимуть витрати у таких галузях, як ринки капіталу, медико-біологічні науки та страхування (близько 23% середньорічного приросту). Фактично, кожна галузь, окрім споживчого сектору, матиме двозначні середньорічні темпи зростання протягом прогнозованого періоду 2023-2028 років.



«Стрімкий розвиток штучного інтелекту значною мірою сприяє зростанню витрат на хмарні технології. Оскільки організації все частіше створюють, тестують і розгортають платформи AI, зростаюча взаємозалежність між інноваціями в галузі штучного інтелекту та хмарною інфраструктурою позиціонує хмарні сервіси як основу для розробки та розгортання AI, - заявила Андреа Мінонн (Andrea Minonne), менеджер з досліджень у сфері даних та аналітики в IDC. - Платформи штучного інтелекту будуть найбільш швидкозростаючою технологією в найближчі роки, і в довгостроковій перспективі такі галузі, як страхування, платники медичних послуг і постачальники медичних послуг, прискорять інвестиції в хмарні платформи штучного інтелекту найшвидшими темпами».



Програмне забезпечення як послуга (SaaS, додатки) стане найбільшою категорією хмарних обчислень, на яку припадатиме понад 40% усіх державних витрат на хмарні технології у 2024 році. Провідними SaaS-додатками будуть управління ресурсами підприємства (ERM) і управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), за ними йтимуть додатки для управління контентом, документообігом і додатками для спільної роботи. У категорії SaaS також спостерігатиметься повільніше зростання витрат, ніж на ринку в цілому, з п’ятирічним середньорічним темпом зростання на рівні 16,5%.



Платформа як послуга (PaaS) та інфраструктура як послуга (IaaS) забезпечать майже 20% усіх витрат на публічні хмари у 2024 році, розділені менш ніж 1 мільярдом доларів. PaaS буде найбільш швидкозростаючою категорією, очолюваною програмним забезпеченням для управління даними протягом усього прогнозу, тоді як платформи штучного інтелекту матимуть найшвидше зростання з п’ятирічним середньорічним темпом приросту 51,1%. Витрати на IaaS, що включають в себе обчислювальні пристрої, пристрої зберігання даних і мережеві пристрої, будуть другою категорією, що зростатиме найшвидше.



SaaS - системне інфраструктурне програмне забезпечення (SIS) буде найменшою категорією витрат на хмарні сервіси - трохи більше 16% від загального ринку. Програмне забезпечення для забезпечення безпеки буде найбільшою сферою інвестицій в цій категорії, з витратами на рівні з витратами на ERM і CRM в категорії додатків SaaS. Серед продуктів SIS найшвидше зростатимуть витрати на програмне забезпечення для фізичних і віртуальних обчислень.



З географічної точки зору, Сполучені Штати стануть найбільшим ринком публічних хмарних сервісів, витрати на який, як очікується, перевищать 432 млрд дол. у 2024 році. Західна Європа стане другим за величиною ринком у 2024 році з витратами, що наближаються до 167 млрд дол., за нею піде Азійсько-Тихоокеанський регіон (за винятком Японії та Китаю) (APeJC) з показником понад 51 млрд дол. П’ять географічних регіонів - APeJC, Центральна та Східна Європа, Латинська Америка, Близький Схід та Африка і Західна Європа - матимуть п’ятирічні середньорічні темпи зростання понад 20%.

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