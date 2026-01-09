Siemens та NVIDIA створюють операційну систему для індустріального АІ

9 января 2026 г., 12:25

На виставці CES 2026 компанії Siemens та NVIDIA оголосили про масштабне розширення стратегічного партнерства з метою створення операційної системи для індустріального АІ. Ця ініціатива покликана переосмислити весь ланцюжок створення вартості - від проектування та розробки до виробництва та управління ланцюгами постачання.



Як пояснив президент та генеральний директор Siemens AG Роланд Буш (Roland Busch), об’єднання досвіду Siemens у промисловому обладнанні та цифрових двійниках із лідерством NVIDIA у сфері прискорених обчислень дозволить клієнтам швидше розробляти продукти та адаптувати виробництво в режимі реального часу. Своєю чергою, засновник NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) підкреслив, що генеративний АІ перетворює пасивні цифрові двійники на активний інтелект, який дозволяє безшовно автоматизувати складні фізичні системи та закрити розрив між ідеєю та реальністю.



У рамках співпраці компанії планують побудувати перші у світі повністю адаптивні виробничі майданчики, керовані АІ, де пілотним проєктом у 2026 році стане завод електроніки Siemens в Ерлангені. Основою таких підприємств стане концепція АІ-мозку, що поєднує програмно-визначену автоматизацію та платформу NVIDIA Omniverse для постійного аналізу процесів та віртуального тестування покращень. Окрім заводів, партнерство охоплює сферу проектування електроніки, де інтеграція бібліотек CUDA-X та моделей PhysicsNeMo у портфоліо Siemens дозволить прискорити ключові робочі процеси у два-десять разів. Такі великі компанії, як Foxconn, PepsiCo та HD Hyundai, вже розпочали оцінку цих нових можливостей для оптимізації своєї діяльності.



Важливим напрямком стане розробка стандартних схем для заводів АІ нового покоління, які будуть враховувати зростаючі вимоги до електроживлення, охолодження та щільності обчислень. Siemens інтегрує графічне прискорення у весь свій портфель засобів моделювання, що дозволить створювати автономні цифрові двійники, здатні самостійно оптимізувати інженерні рішення. Обидві корпорації також домовилися впроваджувати технології одна одної у власні внутрішні операції, створюючи реальні докази ефективності та масштабованості рішень перед їх масовим виходом на глобальний ринок.



Аналітики зазначають, що створення «індустріальної ОС» означає, що заводи 2026 року будуть працювати за принципом смартфона, де програмне забезпечення може миттєво переналаштувати обладнання під нові задачі. Особливо вражаючим є прогрес у сфері EDA (проектування електроніки), де прискорення у 10 разів може суттєво скоротити дефіцит чіпів та прискорити вихід нових пристроїв. Для Siemens це крок до домінування в софтверній частині промисловості, а для NVIDIA - перетворення Omniverse на промисловий стандарт. Використання заводу в Ерлангені як живого стенда доводить, що ці технології вже готові до впровадження у реальний сектор, що робить Siemens та NVIDIA головними архітекторами промислової автономії.

