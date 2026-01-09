Kiss My Apps стає титульним партнером першого українського пілота в академії команди Формули-1

9 января 2026 г., 14:22

0

Tweet

Українська компанія-платформа Kiss My Apps повідомила, що стає титульним партнером Олександра Бондарева - першого українського пілота Williams Racing Driver Academy та гонщика команди PREMA Racing.



У компанії зазначили, що партнерство втілює принцип Kiss My Apps — fueling Ukrainian talents. «Ми віримо у важливість підтримки тих, хто швидко зростає та конкурує за топи з найсильнішими у світі, незалежно від сфери, в спорті, мистецтві або бізнесі», йдеться в офіційному прес-релізі.



Нагадаємо, Kiss My Apps - українська компанія-платформа, що об’єднує 7 продуктових вертикалей, product engine з аналітичних, платіжних та маркетингових рішень, й кофаундинг напрямок для запуску майбутніх 9-figure бізнесів.



У 2025 році Бондарев здобув перемогу на етапі Italian F4 в Імолі, став чемпіоном серед новачків Euro 4, двічі фінішував третім у загальних заліках Middle East і Italian Formula 4 та здобув дві підряд перемоги у Formula Trophy в Абу-Дабі під час вікенду Гран-прі Формули-1.



На його шляху десятки перемог у картингу, серйозна травма, реабілітація та повернення у спорт зі ще більшою жагою до помітних результатів. Саме цей шлях і підхід привернули увагу Kiss My Apps. У компанії побачили в молодому гонщику не лише спортивні результати, а й потенціал до розвитку та спільні цінності.



«Олександр ставить перед собою класні цілі і постійно себе челенджить. Минулий сезон показав - він може робити різницю завдяки системній роботі. Це те, що ми шукаємо і в команді: чи здатен ти демонструвати результат на дистанції і витримувати темп, особливо в конкуренції з найкращими. У Олександра це є», - каже Дмитро Лола, CEO та founder Kiss My Apps.



У Kiss My Apps також проводять аналогію з венчурним світом. Це нагадує pre-seed раунди для стартапів. Коли є талант, перші результати і потенціал, але попереду дуже багато роботи.



«Kiss My Apps приєдналися до мого шляху в момент, коли вже є результати, але попереду - ще амбітніші цілі. Нас об’єднує спільне бачення розвитку: важлива не одна гонка, в стабільний прогрес і результат на довгій дистанції. Я пишаюся тим, що українська компанія стає частиною моєї кар’єри та підтримує мій рух до наступних рівнів у Формулі, і вірю, що крок за кроком разом ми відкриваємо для України шлях до Formula 1, великої ліги у спорті, бізнесі і технологіях», — Олександр Бондарев, пілот Формули-4, учасник Williams F1 Driver Academy.



У сезоні 2026 Бондарев продовжить виступи з PREMA Racing та за підтримки Kiss My Apps у F4 UAE Championship, FIA Italian Formula 4 Championship та E4 Championship.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI