Дохід Seagate за квартал зріс на 18% до 1,89 млрд дол, але за весь рік впав на 11% до 6,6 млрд дол.

30 июля 2024 г., 12:35

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Компанія Seagate представила результати за свій четвертий фінансовий квартал.



Доходи зросли на 18% у річному обчисленні до 1,89 млрд дол., перевищивши прогноз аналітиків у 1,85 млрд доларів.



Прибуток за квартал склав 513 млн дол. різко контрастує зі збитками в 92 млн доларів за той же період рік тому. Це зростання стало поворотним моментом після семи кварталів падіння доходів поспіль.



Доходи компанії за її повний 2024 фінансовий рік знизилися на 11% до 6,6 млрд дол. порівняно з попереднім роком. Прибуток за рік склав 335 млн дол., що знову ж таки різко контрастує з минулорічними збитками у розмірі 529 млн дол.



Наглядачі зазначають, що це найнижчий показник річного доходу з 2004 року, коли він становив 6,22 млрд дол..



«Компанія продемонструвала високі фінансові показники за квартал на тлі зростання попиту на хмарні технології, що стало завершенням фінансового року з високими показниками, які відповідають нашим фінансовим цілям. Дохід у четвертому кварталі зріс на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року, валова маржа не за GAAP збільшилася майже до 31%, а прибуток на акцію не за GAAP перевищив верхню межу нашого прогнозного діапазону. У 2025 фінансовому році ми зосередимося на підвищенні прибутковості та дотриманні дисципліни поставок, продовжуючи виконувати дорожню карту створення продуктів масової ємності, в основі якої лежить наша технологія HAMR», зазначив генеральний директор Seagate Дейв Мослі (Dave Mosley).



Аналітики також зазначають, що це вже третій квартал поспіль, коли компанія Seagate демонструє зростання доходів, що свідчить про те, що криза на ринку жорстких дисків закінчилася.



Валова маржа компанії склала 31,8% проти минулорічних 19% минулого року. Грошові кошти та їх еквіваленти на рівні 1,4 млрд дол.



Попит на жорсткі диски великої ємності значно зріс порівняно з попереднім кварталом. Компанія відвантажила 114 ЕБ дисків, що на 15% більше, ніж у попередньому кварталі, а середня ємність дисків збільшилася на 6% до 9,3 ТБ. Понад 90% відвантажених компанією Seagate дисків - це диски масової ємності/ближньої дії, призначені для хмарних провайдерів. Попит на жорсткі диски для корпоративних серверів також зростає, а поставки дисків для систем відеоспостереження перевершили очікування.



«У четвертому кварталі дохід від хмарних сервісів більш ніж подвоївся в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і ми очікуємо, що зростання продовжиться в 2025 фінансовому році, - заявив Дейв Мослі. - Ми також почали спостерігати зростаючий попит на рішення для зберігання даних з більш високою щільністю, частково завдяки тому, що підприємства встановлюють ємності для зберігання даних, як локальні, так і в приватних хмарах, готуючись до майбутніх додатків АІ».

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