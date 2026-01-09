Physical AI: Arm створює новий підрозділ для захоплення ринку робототехніки та автопілотів

9 января 2026 г., 15:51

Як інформує Reuters, британська Arm Holdings оголосила про масштабну реорганізацію структури компанії, в межах якої створюється окремий бізнес-підрозділ Physical AI.



Це рішення, про яке ексклюзивно повідомили журналістам Reuters представники компанії на виставці CES 2026, покликане суттєво розширити присутність технологій компанії на ринку робототехніки та автономних транспортних засобів. Відтепер діяльність Arm буде зосереджена на трьох магістральних напрямках: Cloud and AI (хмарні обчислення), Edge (мобільні пристрої та персональні комп’ютери) та Physical AI, куди також увійде автомобільний бізнес.



Генеральний директор компанії Рене Хаас (Rene Haas) продовжує трансформувати бізнес-модель Arm, переходячи від простого ліцензування архітектур до розробки складніших та дорожчих технологічних рішень.



Керівником нового підрозділу призначено Дрю Генрі (Drew Henry), який вбачає у робототехніці колосальний потенціал для зростання світового ВВП через автоматизацію праці. За словами директора з маркетингу Arm Амі Бадані (Ami Badani), рішення об’єднати автомобільний сектор та робототехніку в одну структуру зумовлене схожістю технічних вимог до безпеки, надійності та енергоефективності компонентів. Окрім того, багато автовиробників, як-от Tesla або Hyundai через свою дочірню компанію Boston Dynamics, вже активно інтегрують гуманоїдних роботів у свої виробничі ланцюжки.



На цьогорічній виставці CES робототехніка стала домінуючою темою, а Boston Dynamics презентувала готову до виробництва модель гуманоїда Atlas, яка почне працювати на заводах вже у 2028 році.



Arm планує значно розширити штат інженерів та розробників, зосереджених саме на фізичному втіленні АІ. Компанія вже співпрацює з більшістю світових автовиробників та провідними робототехнічними брендами, надаючи їм архітектуру для створення спеціалізованих чіпів. Водночас ринок демонструє стрімку консолідацію: компанія Mobileye оголосила про придбання розробника роботів Mentee за 900 мільйонів доларів, а NVIDIA презентувала інструментарій Alpamayo для керування автономними машинами наступного покоління. Хоча виконавчий директор Boston Dynamics Роберт Плейтер (Robert Playter) застерігає від надмірного хайпу навколо людиноподібних машин, він підтверджує, що поєднання механіки з високим рівнем АІ стає реальним комерційним продуктом.



Аналітики вказують, що Arm намагається вчасно зайняти нішу «мозку» для всього, що рухається у фізичному світі. Якщо раніше експансія АІ відбувалася переважно у віртуальному просторі чат-ботів та генераторів зображень, то 2026 рік ознаменував перехід до Physical AI - інтелекту, втіленого в металі. Створення окремого підрозділу дозволить Arm розробляти архітектури, оптимізовані під сенсорне сприйняття та просторову орієнтацію, що є критичним для роботів-гуманоїдів. Оскільки архітектура Arm вже домінує в смартфонах через оптимальне енергоспоживання, вона має всі шанси стати стандартом і для автономних роботів, де час роботи від батареї є вирішальним фактором. Це стратегічна ставка на те, що через десять років кількість робочих роботів у світі може зрівнятися з кількістю смартфонів, забезпечуючи Arm стабільний потік роялті на десятиліття вперед.



Запуск підрозділу Physical AI підтверджує, що епоха автономних машин такі вже переходить з розряду наукової фантастики у пріоритетний напрямок розвитку найбільших технологічних корпорацій світу.

