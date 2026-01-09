Виторг TSMC у IV кв. зріс на 20% до 33,11 млрд дол.

9 января 2026 г., 17:52

Найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, компанія TSMC, відзвітувала про вражаюче зростання виторгу за четвертий квартал 2025 року. Згідно з оприлюдненими даними, дохід компанії за період з жовтня по грудень зріс на 20,45% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, сягнувши позначки в 1,046 трильйона тайванських доларів (приблизно 33,11 млрд дол.).



Цей результат перевершив очікування ринку та аналітиків LSEG, які прогнозували дещо скромніші показники. Головним рушієм такого успіху став безпрецедентний інтерес до застосунків у сфері АІ, що з лишком компенсувало зниження попиту на чипи для споживчої електроніки.



Окрім загального зростання попиту, ключовим фактором успіху стала готовність компанії до масового виробництва за 2-нанометровою технологією (вузол N2). Очікується, що комерційний випуск на нових заводах у Синьчжу та Гаосюні стане основою для наступного покоління процесорів Apple та прискорювачів Nvidia. Паралельно з цим, компанія значно розширила потужності для вдосконаленого пакування CoWoS (Chip on Wafer on Substrate). Саме ця технологія наразі є критичним елементом у виробництві найбільш дефіцитних чипів для центрів обробки даних, і TSMC планує подвоїти обсяги такого пакування протягом 2026 року, будуючи нові спеціалізовані лінії у Цзяї.



На фоні фінансового успіху TSMC, її акції зросли на 44,2% за минулий рік, випередивши ринок майже вдвічі. У той час як конкуренти, зокрема Samsung Foundry, все ще стикаються з технічними труднощами при впровадженні архітектури GAA на 3-нанометрових лініях, TSMC зміцнює свою фактичну монополію в преміальному сегменті. Навіть у секторі смартфонів компанія відчуває стабільність завдяки тренду на On-device AI — впровадженню штучного інтелекту безпосередньо в гаджети, що змушує виробників замовляти складніші та дорожчі мікросхеми.



Те, що компанії вдалося перевищити прогнози навіть при загальному охолодженні ринку ПК, свідчить про формування нової структури попиту, де серверні потужності стають пріоритетом. TSMC фактично перетворилася на головну інфраструктурну ланку світової цифрової економіки: успіх будь-якої АІ-моделі фізично залежить від виробничих ліній у Тайвані. Високий прибуток дозволяє компанії агресивно інвестувати у техпроцеси 2 нм та 1.4 нм, ще більше віддаляючись від конкурентів. У 2026 році головним викликом для TSMC буде не пошук замовлень, а здатність масштабувати надскладне виробництво та пакування достатньо швидко, щоб задовольнити запит технологічних гігантів в умовах геополітичної турбулентності.



Повний звіт про прибутки та оновлені плани щодо капітальних витрат TSMC оприлюднить 15 січня під час конференц-дзвінка для інвесторів.

