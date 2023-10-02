Український IT-експорт за 8 місяців зменшився на 8%, або на 403 млн дол.

2 октября 2023 г., 14:25

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У серпні обсяг українського IT-експорту зменшився у порівнянні з торішнім показником на 8,9% (або ж на 55 млн дол.), та становив 566 млн дол., за даними НБУ. Водночас це на 1,3% більше ніж у липні.

В цілому за 8 місяців поточного року (січень-серпень) сукупна експортна виручка від надання ІТ-послуг становила 4,5 млрд дол., підрахували фахівці Lviv IT Cluster. Що на 8,2% (або 403 млн дол.) менше ніж в аналогічний період 2022 року. Частка комп’ютерних послуг в загальній структурі українського експорту у серпні становила – 40,5%. Це на 8% менше ніж минулого року.

Найбільше валютних надходжень до України за статтею комп’ютерних послуг забезпечують США. За перші 8 місяців цей показник склав 1,8 млрд дол. – 39,3% обсягів усього IT-експорту.

В серпні США забезпечили 217,9 млн дол. На другому місці Мальта – 8,9% та 399 млн дол. На третьому – Велика Британія – 8,3%, або 374,7 млн дол. До першої п’ятірки увійшли також Кіпр (5%, 225,2 млн дол.) та Ізраїль (4,4%, 197,5 млн дол.). Далі йдуть Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та Нідерланди. Загалом ці 10 країн принесли 80,4% обсягів експортного виторгу за IT-послуги у 2023 році.

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