Бізнес Sony з віртуального виробництва зростає щороку на 35%

2 октября 2023 г., 15:25

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Як пише Reuters, Sony Group збільшує увагу до віртуального виробництва, де спостерігається випереджаюче зростання, за словами керівника компанії.

Цей бізнес, який пропонує віртуальні виробничі потужності для кінематографістів і телерадіокомпаній, передбачає використання стіни зі світлодіодних панелей, на яких відображаються зображення, які інтегруються в сцену під час фільмування.

Будучи альтернативою зеленим екранам, де цифрові ефекти додаються на більш пізньому етапі, переваги системи включають більш реалістичні відображення, створені світлом від панелей, і більше занурення для акторів на знімальному майданчику.

Sony бачить свою перевагу в тому, що компанія є сильним виробником обладнання - конгломерат виробляє все, від датчиків зображення для камер до надвеликих світлодіодних відеостін - і має досвід у кіновиробництві, будучи головним гравцем у Голлівуді.

В останні десятиліття Sony відмовилася від проблемних напрямків електроніки, щоб зосередитися на іграх, фільмах і музиці, але все ще виробляє апаратне забезпечення, наприклад, кінокамери. Компанія є інвестором Epic Games, чий рушій Unreal Engine використовується для створення цифрових середовищ.

Sony заявляє, що її бізнес з віртуального виробництва зростає приблизно на 35% щороку, швидше, ніж ринок загалом, причому очікується, що все більша частка продажів припадатиме на сервіси.

Компанія впроваджує кращі панелі, камери та сервісні опції, а також пропонує «об’ємне захоплення», коли виступи знімаються з різних ракурсів для перегляду у віртуальній реальності.

«Ринок все ще перебуває в зародковому стані, тому у Sony є можливість для розширення», - сказав Кота Езава (Kota Ezawa), аналітик Citigroup.

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